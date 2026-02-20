El hombre presuntamente secuestrado por una mujer de 68 años: “Noté algo extraño”

Raquel Ortega 20 FEB 2026 - 14:20h.

Una mujer de 68 años fue detenida en Valencia tras supuestamente retener a un hombre de 45 años en su vivienda

En el programa ‘Vamos a ver’ se ha dado a conocer un suceso ocurrido en Valencia en el que una mujer de 68 años y nacionalidad polaca fue detenida por presunta detención ilegal de un hombre de 45 años en su propio domicilio.

Según el hombre, ambos se conocieron en un bar cercano al domicilio de la mujer, quien le invitó a subir a su casa. Tras comenzar a intimar, él decidió marcharse porque notó “algo extraño”. Fue entonces cuando comprobó que la puerta estaba cerrada con llave y reforzada con una barra metálica y otra de madera que impedían la salida.

A las 22:40 horas, llamó al 112 asegurando que estaba “secuestrado”. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y efectivos de Bomberos, que utilizaron herramientas hidráulicas para forzar la puerta y permitir su salida.

“No recuerdo nada, alguien me echó algo en la bebida”

En el interior de la vivienda, los agentes localizaron también a una mujer de 43 años, de nacionalidad ucraniana, que se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes. La detenida explicó que la conocía desde hacía tiempo y que la ayudaba, ya que tenía problemas de adicción al alcohol y atravesaba una situación vulnerable.

La acusada negó haber retenido a nadie y aseguró que no recuerda lo sucedido porque cree que alguien pudo haberle echado “algo en la bebida”. En directo en ‘Vamos a ver’, la presunta secuestradora, Goshka Filippwitz, aseguró que mantiene la puerta blindada porque en el pasado han entrado en su casa varias veces a robar e incluso, según afirmó, llegaron a matar a su perro.

La mujer fue puesta en libertad a la espera de juicio. Está investigada por un presunto delito de detención ilegal y cuenta con antecedentes por hechos similares, aunque sostiene que todo forma parte de algo “orquestado” contra ella.