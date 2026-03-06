Una exhumación en La Riba del Escalote halla restos que podrían ser de dos sorianos fusilados en 1936

Una nueva exhumación en La Riba del Escalote halla restos de dos víctimas de la represión de 1936 a la espera de confirmación genética

La Asociación Recuerdo y Dignidad ha comenzado este viernes la segunda exhumación en una fosa de La Riba del Escalote, en Soria, en la que han hallado restos de dos personas fusiladas en 1936, cuyas identidades, a falta de la comparativa genética, apuntan a dos sorianos: Silverio Lumbreras Pérez y Recaredo Marín Marín.

Así lo ha confirmado el presidente de la Asociación Recuerdo y Dignidad, Iván Aparicio, desde la fosa de La Riba del Escalote, donde han estado presentes miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y la fiscal provincial de Soria, María José Burgos.

Aparicio ha señalado que, a pesar de las inclemencias meteorológicas, con lluvia y barro, se ha podido realizar un importante trabajo de exhumación con resultado positivo, que, aunque es “esperanzador”, no podrá confirmarse hasta que se realice la comparativa genética.

“Esperamos que la genética nos dé la razón y hayamos encontrado a Silverio y Recaredo”, ha incidido Aparicio, quien ha explicado que este sábado se procederá al levantamiento de los restos, que quedarán bajo custodia de la Sociedad Aranzadi hasta la realización de los estudios e informes antropológico-forenses correspondientes.

Primera exhumación en La Riba del Escalote en 2019

En septiembre de 2019, Recuerdo y Dignidad, en colaboración con el equipo científico de Aranzadi, exhumó dos fosas comunes con los cuerpos de cuatro víctimas de la represión durante la Guerra Civil en el paraje Carraarenillas, en La Riba del Escalote, dentro de una causa judicializada.

La comparativa genética certificó que las víctimas asesinadas y enterradas clandestinamente eran Joaquín Borrego Reyes, Adolfo Morales Ruiz, Alberto Rodrigo León y Gregorio Valdenebro Moreno, cuyos restos fueron entregados a sus familiares en 2021.

Una nueva esperanza

Tras conocerse los resultados de aquella comparativa genética, las investigaciones de la asociación memorialista confirmaron que podrían permanecer más víctimas ocultas en ese mismo paraje de Carraarenillas, por lo que Recuerdo y Dignidad se comprometió a continuar con la búsqueda de los restos.

En septiembre de 2025 se realizó una segunda prospección arqueológica en la zona, en la que se localizó una nueva fosa, la que se ha exhumado este viernes, que presuntamente albergaría los restos de Silverio Lumbreras Pérez y Recaredo Marín Marín.

Silverio Lumbreras Pérez, natural de Soria, era electricista, estaba soltero y tenía 25 años cuando fue fusilado por los falangistas en 1936. Era socialista y republicano, fundador de las juventudes del PSOE en Soria y miembro del POUM.

Por su parte, Recaredo Marín Marín, natural de Santervás de la Sierra y vecino de Soria, estaba casado y tenía hijos. Tenía 40 años cuando fue asesinado en 1936. Industrial de profesión, pertenecía a la agrupación Radical Socialista de Soria y fue jurado de la cuadrilla La Blanca en 1926.