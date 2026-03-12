Restoi defiende la libertad de expresión y subraya que las reacciones violentas o sancionadoras frente a críticas no benefician a nadie

La actriz Silvia Abril generó polémica tras sus declaraciones en los Premios Goya, donde se refirió a la Iglesia Católica como un “chiringuito” y expresó pena por los jóvenes que se aferran a la fe cristiana. La controversia fue el centro de un debate en el programa 'Vamos a Ver', que ha contado con la participación de la influencer católica Carla Restoy.

Durante la entrevista, Restoy ha hecho especial hincapié la importancia de vivir la fe desde la libertad personal y no desde la imposición o la censura. “No se trata de defender a Cristo; es Él quien nos defiende a nosotros”, señala, subrayando que la ira o el fanatismo no son respuestas constructivas ante comentarios que puedan resultar ofensivos.

Libertad y respeto: el mensaje de Carla Restoy

Restoy también ha reflexionado sobre la reacción desmedida ante los comentarios de Abril: “Imponer, sancionar o castigar no conduce a nada; lo que provoca es el efecto contrario”, asegura, defendiendo un enfoque basado en la convivencia, la tolerancia y la libertad de expresión. Además, destaca que la fe debe vivirse desde la convicción y no desde la presión social o mediática.

El debate en “Vamos a Ver” también ha abordado la tensión entre la crítica artística y el respeto a las creencias, recordando que la libertad de expresión, protegida por la legislación española y los derechos humanos, incluye la sátira y la comedia, incluso cuando toca temas sensibles como la religión.

El debate se ha concluido destacando la necesidad de equilibrar la crítica con el respeto a la fe, y cómo, más allá de la polémica, la discusión invita a reflexionar sobre la tolerancia y la convivencia en una sociedad plural.