Miguel Salazar Madrid, 12 MAR 2026 - 17:39h.

Un pozo en la casa de los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas, en el punto de mira de los agentes

David no ha podido evitar las lágrimas al hablar de su tía, Francisca Cadenas, en 'El tiempo justo' tras hallar la UCO sus restos óseos en la casa de los vecinos implicados en su desaparición, que tuvo lugar hace ya nueve años en Hornachos (Badajoz).

El sobrino de Cadenas revela muy emocionado qué fue lo que hizo su primo e hijo de la desaparecida aquél fatídico 9 de mayo de 2017. Tal y como ha explicado, "llamó a Antonio y Adelaida", los dos amigos de la mujer a los que fue a entregar a su hija tras haberla cuidado. Fueron las últimas personas que vieron a la desaparecida antes de que se le perdiese el rastro. "Les dijo que no se encontraba con ellos", relata David.

"El vecino le recibió en la puerta agitado"

Uno de los hijos de Francisca Cadenas sintió una corazonada. Después de hablar con los amigos, acudió directamente a la casa de Julián y Lolo, los dos vecinos que han sido detenidos por su presunta responsabilidad en el crimen. "El vecino le recibió en la puerta agitado", dice refiriéndose a Julián, que era el único de los dos que estaba en ese momento en casa. Lolo, según cuenta el periodista Alfonso Egea, se encontraba en la noche de la desaparición en una cita hospitalaria en Mérida.

Sus pasos recuerdan a lo que también hizo Antonio del Castillo el día que buscaba incansablemente a su hija, Marta del Castillo, en Sevilla. El padre de la adolescente llamó al domiclio de León XIII donde acabaron con su vida. "En el momento en el que el vecino cerró la puerta, él dijo que estaba escuchando a su madre gritar", comparte David.

La rabia y el dolor de la familia de Francisca Cadenas

Su hijo, entonces, perdió los nervios. Varios vecinos "lo sujetaron" fuera de la vivienda. "Partió un paragüas en mitad de la calle diciendo que su madre estaba ahí, él quería entrar a reventar la puerta", agrega el sobrino de Cadenas en el programa de Telecinco.

Ahora, con ambos vecinos detenidos y tras el hallazgo del cuerpo, David siente que se podrían haber ahorrado los nueve años de sufrimiento que su familia y él han vivido. "Creo que en ese momento, si hubiera entrado, hubiera terminado todo esto y la hubiéramos enterrado esa noche", expresa.

El sobrino de Francisca Cadenas siente en estos momentos dolor y rabia. "¿Cómo pueden vivir 9 años con un cuerpo? En libertad, disfrutando y nosotros sufriendo. Es muy duro", denuncia.