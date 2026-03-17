La Menorquina ha explicado que este particular helado ya no se pide tanto como antes

"La timidez ha ganado a las ventas", confirman en sus redes

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La marca de helados La Menorquina ha anunciado el fin de la comercialización de uno de sus míticos helados que marcó a toda una generación: Punky, el famoso pingüino de vainilla, ya no se venderá más.

La Menorquina ha realizado el comunicado a través de sus redes sociales, donde ha explicado que este particular helado ya no se pide tanto como antes: "El mercado ha hablado: las nuevas generaciones buscan otras cosas y los adultos...bueno, los acordáis de él con cariño, pero os da demasiado vergüenza pedirlo en público. La timidez ha ganado a las ventas", confirman en sus redes. "Punky nos deja. Alza el vuelo. Gracias por tantos veranos", concluyen.

Las redes, llenos de mensajes por Punky

Tras el anuncio, las redes se han llenado de mensajes de centenares de usuarios sobre el fin de este mítico helado.

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