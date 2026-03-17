Llegan a España las polémicas ‘Beauty party’: "No es nada peligroso, todo está adaptado a su piel"

Estas fiestas infantiles sustituyen el juego por rutinas de belleza

Gloria González se somete a un tratamiento de láser CO2 y enseña el impactante estado de su rostro: "Se me está cayendo la piel"

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Las redes sociales también marcan tendencias en la infancia. Llegan a España las polémicas ‘Beauty party’, fiestas de belleza para menores de edad en las que el maquillaje y el cuidado de la piel sustituyen al juego tradicional. Cada vez es más habitual ver pasillos llenos de niñas eligiendo sus productos de skin care y compartiendo rutinas propias de adultos, incluso entre menores de 12 años.

‘El tiempo justo’ habló en directo con Noemí Gil, organizadora de estas fiestas, quien explicó cómo son estas celebraciones: "No es nada peligroso para la piel, todos los productos son aptos para niños. Son fiestas de cumpleaños, antes se hacían en parques de bolas y ahora las niñas prefieren reunirse para cuidarse".

Organizadora ‘Beauty party’: "Se lo pasan genial, lo viven como una experiencia relajante"

Gil detalló algunas de las actividades incluidas en las fiestas: "Les hacemos un tratamiento capilar japonés, un masaje relajante en la cabeza, una sesión de manicura y una experiencia beauty con mascarillas de animales, pero todo adaptado para la piel de las niñas".

El coste de la experiencia oscila entre 15 y 20 euros por niña, dura unas dos horas y, según la organizadora, las niñas “se lo pasan genial, lo viven como una experiencia relajante”.