Antía Troncoso 14 MAR 2026 - 15:12h.

La exconcursante de 'GH DÚO' se ha sometido al tratamiento estético de láser CO2 y comparte en sus redes todo el proceso

El lado desconocido de Gloria, hermana de Manuel González: maestra, amante de la Semana Santa y bailaora de flamenco

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Gloria González se ha sometido a uno de los procedimientos más potentes de la medicina estética actual. La exconcursante de 'GH DÚO' está dispuesta a conseguir una piel de porcelana y, para lograrlo, ha decidido someterse una regeneración total de su piel facial con láser CO2. Cinco días después del realizarse el tratamiento, Gloria reaparece en sus redes sociales e impacta con el estado de su rostro.

Casi quince días después de la gran final de 'GH DÚO', Gloria González, que logró hacerse con el tercer puesto en el programa, comienza una nueva etapa en su vida. La hermana de Manuel González se hizo conocida por su papel como defensora habitual en los realities en los que este participaba, pero, decidida a hacerse un nombre propio, Gloria se convertía en concursante oficial de la versión dúo de 'Gran Hermano'.

Ahora, ya fuera de la casa de Tres Cantos, donde ha estado encerrada casi dos meses, Gloria González quiere dar un cambio drástico a su vida, dejando atrás, tal y como ella afirma, "los chándales peloteros", para dar la bienvenida a una nueva y mejorada versión de ella misma. Una transformación que también quiere reflejar en su aspecto físico.

En qué consiste el láser CO2 al que se ha sometido Gloria

Para ello, Gloria González tomaba la decisión de someterse a uno de los procedimientos estéticos más eficaces y al que varias influencers, como Lucía Sánchez, ya se han sometido. Se trata del láser CO2, un tratamiento muy potente de rejuvenecimiento facial que está basado en un láser de dióxido de carbono que, a diferencia de otros tratamientos, actúa emitiendo rayos de luz, los cuales penetran con más fuerza en la piel.

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Una intervención que tiene como principal objetivo una regeneración total de la piel, eliminando todas las capas dañadas. También, este procedimiento ayuda a estimular la producción de colágeno, mejorando la textura de la piel, reduciendo arrugas, manchas y otras imperfecciones.

El aspecto de Gloria cinco días después del tratamiento

Cinco días después de haberse sometido al láser CO2, Gloria González, sin filtros, mostraba en sus redes sociales cómo está siendo el proceso y sorprendía al mostrar imágenes del estado actual de su rostro: "No os voy a mentir... ahora mismo mi cara es un auténtico cuadro", se sinceraba Gloria con sus seguidores.

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"Se me está cayendo la piel y aquí estoy, sintiendo que la gente me mira raro", contaba Gloria González, quien a través de sus historias de Instgram explicaba que estaba intentando salir lo justo de casa, puesto que no le puede dar mucho el sol: "En Cádiz ya huele a primavera a tope, todo el mundo en la calle, terracitas, solecito... y yo aquí modo vampiro esperando a que mi piel se termine de regenerar".

También, la hermana de Manuel González explicaba cómo se siente: "Hoy me miro al espejo y todavía parezco un plato de lentejas, pero ¡ya no soy un carabinero!". Del mismo modo, contaba que estaba bajándole la inflamación y que está satisfecha porque cada día se le nota más el cambio.