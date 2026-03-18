La indignación de unos jubilados al prohibirles jugar al bingo: “Aunque nos maten aquí, vamos a seguir jugando”
El hogar del jubilado de Santutxu lleva tres semanas sin poder jugar al bingo tras la denuncia de un salón de juegos
En el hogar del jubilado Bonaparte, en Santutxu, están indignados porque un local de juego les ha denunciado por jugar al bingo con cartones por los que pagan 20 céntimos. La Ertzaintza se presentó en el local advirtiendo de multas de hasta 60.000 euros si seguían jugando con dinero real, porque sin autorización no pueden usar dinero para jugar. De momento, solo les han advertido, pero pueden acabar sancionados por jugar.
'El tiempo justo' visita el hogar del jubilado de Santutxu, donde llevan tres semanas sin poder jugar al bingo. Iluminada Rosa, presidenta del hogar del jubilado Bonaparte, explica la multa a la que tienen que hacer frente si deciden jugar al bingo en el centro: “Si viene la Ertzaintza ahora mismo, tenemos que pagar 60.000 euros, que digo yo dónde tenemos nosotros ese dinero. En Bilbao hay 52 centros y, como solo han venido al nuestro, ahora resulta que hemos cogido miedo, pero es que los demás también”.
Además, añade que solo les han denunciado a ellos porque quien lo ha hecho ha sido la sala de juegos de enfrente: “Aunque nos maten aquí, vamos a seguir jugando al bingo. Nos han denunciado solo a nosotros, la sala de juegos de enfrente”.
Rosa, una de las jubiladas que va normalmente a jugar, explica qué significa para ella poder ir a jugar: “Para nosotros es vida, porque así estamos entretenidas toda la tarde y lo pasamos bomba. Nos quitan esto y nos quitan lo mejor. Si ganara mucho dinero lo veo bien, pero hay que sacar a todos, no que unos jueguen y otros no jueguen, porque en otros centros están jugando”.