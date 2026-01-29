Carlos Plá Valencia, 29 ENE 2026 - 11:00h.

Estos pensionistas de Borriol llevan ya 25 actuaciones y para 2026 ya tienen la agenda completa de residencias que han solicitado su presencia

En tan solo unos meses, un grupo de jubilados de la Associació de la Gent Major Sant Bartomeu de Borriol (Castellón) ha revolucionado la banda sonora de las residencias de ancianos de la provincia de Castellón.

Son 15 pensionistas aficionados al karaoke que desde el pasado mes de septiembre están de gira casi continua animando los centros de mayores. "Un compañero nos comentó la posibilidad de ir a cantar a la residencia de Benicàssim donde estaba un familiar suyo y así comenzamos", explica José Luis Sotelo, presidente de la asociación.

Desde entonces no han parado. "Llevamos ya 25 actuaciones y si pudiéramos podríamos hacer tres o cuatro a la semana", asegura. En tan poco tiempo se ha corrido la voz y están desbordados ante tantas peticiones. "El año que viene ya lo tenemos prácticamente lleno, aunque si sale alguna solicitud especial la atenderemos".

Diversión y estimulación cognitiva

En su repertorio no faltan clásicos de Rafael, el Dúo Dinámico, Carlos Cano o Camilo Sesto. "Son canciones de nuestra época y de las personas que se encuentran en las residencias".

Con su música consiguen por unas horas sacar de la rutina a los ancianos de los centros, además de estimular sus recuerdos. "Ayuda mucho a personas con principio de Alzheimer o demencia a recordar su juventud. La música es de lo último que se olvida y estimula cognitivamente. Incluso hay alguno que se anima a cantar en el micrófono y también los cuidadores", asegura José Luis.

En sus actuaciones no faltan los bailes. "Ves a personas que están en silla de ruedas empezar a moverse y es muy estimulante. Tenemos muchas cartas de los directores de las residencias que nos felicitan y nos dan las gracias por las actuaciones".

Para que cada actuación sea un éxito, todos los viernes ensayan en su local y los días de espectáculo cogen sus coches y una furgoneta para trasladarse a las residencias. "Llevamos el equipo nosotros. Los altavoces, las pantallas, el mezclador y todo lo necesario".

Un proyecto que, sin embargo, les supone un importante esfuerzo económico. "Somos pensionistas, no recibimos ninguna ayuda y tenemos que hacer frente a los gastos de los desplazamientos".

Aún así, van a continuar con esta bonita labor. "Es un orgullo ver lo que estamos consiguiendo, es muy estimulante también para nosotros", asegura José Luis.