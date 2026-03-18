Latas, una radio o un hornillo: el kit de guerra que un pueblo de Segovia recomienda a sus vecinos

Estas recomendaciones responden a directrices europeas orientadas a la preparación ciudadana ante posibles emergencias

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La localidad de Navalmanzano (Segovia) se ha visto alterada en los últimos días tras la difusión de un comunicado en el que el alcalde recomienda a los vecinos prepararse ante un hipotético agravamiento del conflicto en Irán que pudiera afectar a España. La sugerencia principal: disponer en casa de un kit de supervivencia.

Desde el programa 'Vamos a ver', donde se ha abordado el asunto, se recuerda que este tipo de recomendaciones no son nuevas, sino que responden a directrices europeas orientadas a fomentar la preparación ciudadana ante posibles emergencias.

La medida, que incluye elementos básicos como linternas, radios, mascarillas, guantes, toallitas e incluso gasolina, ha generado división de opiniones entre los habitantes del municipio. Mientras algunos han comenzado a reunir estos materiales, otros consideran que el mensaje ha sido excesivo y ha provocado alarma innecesaria, especialmente entre la población más envejecida.

“Informar está bien, pero se ha creado mucho alarmismo”, lamenta una vecina, que también subraya las dificultades económicas para asumir el coste de este tipo de kits. El encarecimiento de productos como la gasolina o incluso alimentos básicos complica que todos los vecinos puedan acceder a estas recomendaciones.

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En la misma línea, otros residentes defienden la utilidad de ciertos elementos pero cuestionan la viabilidad de un kit completo. “Deberían facilitarlo ya preparado o incluso subvencionarlo”, apuntan, señalando que adquirir cada componente por separado resulta complicado, especialmente para personas mayores.

El impacto del bando no ha sido menor. Algunos vecinos reconocen que el anuncio les generó inquietud inmediata, aunque también admiten que muchos de los objetos recomendados forman ya parte del equipamiento habitual en los hogares, especialmente tras experiencias recientes como apagones eléctricos. No obstante, elementos como la gasolina o los hornillos han provocado dudas sobre su utilidad en un contexto doméstico o bélico.

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