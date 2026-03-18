Miguel Salazar Madrid, 18 MAR 2026 - 16:54h.

'El tiempo justo' ha tenido acceso al atestado de la Guardia Civil sobre el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos

Aumenta la tensión en Hornachos tras el asesinato de Francisca Cadenas: vandalizan la casa de los presuntos asesinos con pintadas: "Reina el silencio"

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Los agentes encontraron una motosierra con manchas de sangre en la escena del asesinato de Francisca Cadenas, tal y como desvela el atestado de la Guardia Civil del crimen al que hemos tenido acceso en 'El tiempo justo'. Los restos de sangre se están analizando para comprobar si existe ADN de la víctima.

Tal y como explica Alfonso Egea en el programa de Telecinco, las manchas se encontraron en los dos extremos de la motosierra. Otro aspecto novedoso que se desvincula del atestado de la UCO es el de las transcripciones de los micrófonos que hay en los coches de los responsables del crimen.

La conversación entre los dos hermanos previo a la interrogación de Lolo

Entre Julián y su hermano Lolo existe una conversación clave previa a su arresto. Julián, el asesino confeso, le avisa a su hermano Manuel de que le van a interrogar. "A mí no me va a interrogar nadie", contesta el otro bastante enfadado. En esos momentos, Francisca Cadenas estaba enterrada en el patio de su casa y quedaba muy poco para conocerse la verdad del crimen después de 9 años de preguntas sin respuesta.

Pero hay más. Existe otra conversación entre los dos hermanos tras una entrevista que le hizo 'Vamos a ver' a Julián en Hornachos. Él aseguró que "no la vio" y que se quedó con su tío. Tal y como hemos podido saber desde el programa de Telecinco, Manuel "no estaba conforme" con que su hermano fuese entrevistado por el espacio de actualidad.

"Lo único que tienes que decir es que hablen con la Guardia Civil", le avisa Manuel a Julián.