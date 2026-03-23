La muerte de la niña asesinada por su padre en Torrevieja sería "muy anterior" al suicidio de él

Decenas de vecinos y políticos de la localidad alicantina de Torrevieja han guardado este domingo un minuto de silencio

La madre de la niña de tres años asesinada por su padre en Torrevieja alertó a la Guardia Civil tras no poder contactar con su expareja

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El asesinato de la niña de tres años presuntamente a manos de su padre en Torrevieja ha conmocionado a todos. La madre acudió a la Guardia Civil porque temía que su expareja le hubiese hecho daño a su hija. Ambos tenían la custodia compartida. Pese a que no existían denuncias previas ni aparecían en el Sistema Viogén, la madre le explicó a los agentes que sí había sido agredida físicamente y que había recibido amenazas de muerte relacionadas con la menor.

El periodista de sucesos Alfonso Egea ha aportado nuevos datos sobre este terrible suceso en 'La mirada crítica': "La mujer le cuenta a la policía que el hombre había cambiado su comportamiento desde que ella tiene una nueva relación. Al no poder contactar con el padre de su hija, ella cree que le puede haber hecho daño y esa frase es crucial para despertar todas las alarmas y encontrar el macabro escenario que él había organizado para amagar a su exmujer de por vida.

La madre sufrió una crisis de ansiedad tras conocer la noticia

Egea ha añadido: "Los investigadores creen que la data no es la misma y que la muerte de la niña es muy anterior al suicidio del presunto homicida. Lo que quieren averiguar es si en algún momento tuvo piedad y le ocasionó a la niña una muerte no traumática pero si para exhibirla a la madre y hacerle más daño del que pueda soportar nunca".