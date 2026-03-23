La progenitora llamó a la Guardia Civil para informar de que no lograba contactar con su expareja y que temía que pudiera haber hecho daño a su hija

La madre de la niña de tres años asesinada por su padre en Torrevieja está "en su casa con su familia": "Ha recibido asistencia médica"

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TorreviejaTorrevieja continúa de luto oficial por el asesinato de una niña de tres años a manos de su padre, quien después del crimen se quitó la vida. A falta de confirmación oficial, se trataría de un nuevo caso de violencia vicaria: la madre de la menor se había separado de él en Navidad y éste había amenazado si no volvía con él.

Según la investigación, el progenitor, de 40 años, pasaba unos días con su hija por la celebración del día del padre y fue cuando su expareja no conseguía contactar con él cuando se desataron todas las alarmas.

El padre mató a su hija de tres años en Torrevieja y después se suicidó

“Se ha llevado por delante una vida truncada de una niña. Es muy duro”, señalaba Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, Alicante, condenando lo ocurrido. El agresor asesinó a su hija y después se suicidó. Sus cuerpos fueron localizados en su casa tras una llamada angustiosa de la madre de la pequeña, que llegó a contactar con la Guardia Civil para informar de que no lograba contactar con su expareja desde hacía horas y que temía que pudiera haber hecho daño a su hija.

Tras ese aviso, los agentes de la Benemérita iniciaron inmediatamente las comprobaciones, localizando así los cuerpos sin vida en el domicilio del varón.

Según las autoridades, no existían denuncias previas de malos tratos entre ellos.

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Duelo y actos de condena contra la violencia machista en Torrevieja

"Es un varapalo muy duro para Torrevieja", señalaba ayer, –en el marco de los actos de condena al asesinato que se realizaron–, el alcalde del municipio alicantino, Eduardo Dolón, señalando que siguen “conmocionados” tras lo ocurrido.

Según explicó, la madre de la víctima y expareja del señalado como autor del crimen se encuentra "en su residencia habitual en su pueblo, con su familia más cercana", tras haber recibido "atención sanitaria" en un hospital de la zona.

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"El dolor es muy grande, pero tenemos que ayudarle y yo creo que la sociedad es parte de esa ayuda y que podemos estar cerca de esta familia para que salga adelante", señaló, mientras en la localidad fueron muchos los que se congregaron en un duro y emotivo minuto de silencio en recuerdo a Ainara, la niña de tres años asesinada por su padre.

Tres menores y 14 mujeres asesinadas

Con este caso, son ya tres menores asesinados y 14 mujeres. La última, Silvia, en Zaragoza, donde los vecinos también se han volcado con concentraciones en su recuerdo. El crimen ha causado también una gran consternación y conmoción ante su brutalidad. Javier, experto tirador y expareja de la víctima, la mató a tiros frente a su peluquería. Luego se suicidó. Deja dos huérfanos, de 21 y16 años

Dijo que si no iba a ser para él “no puede ser para nadie más”, y tomó “la decisión de coger un par de armas de fuego y abundante munición, cargar una mochila, presentarse en su lugar de trabajo, esperarla y dispararla”, ha explicado Fernando Beltrán, delegado del Gobierno de Aragón.

La madre y la hija del asesino avisaron a la Policía horas antes al recibir un mensaje suyo en el que señalaba: “No puedo más, voy a acabar con todo”. Y lo hizo.