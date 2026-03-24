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Llega a España la nueva generación de bebés hiperrealistas, que están ganando una enorme popularidad, especialmente entre aquellas personas que no quieren o no pueden tener hijos. Les ponen nombres, los visten, los sacan a pasear… no les dan de comer porque no lo necesitan, pero todo lo demás es como si tuvieran un bebé de verdad.

Sandra Guerrero, artesana de bebés hiperrealistas, visita el plató de 'El tiempo justo' y explica quién es el público objetivo de estos bebés: "Una madre, un padre o una niña, los padres los compran también para sus hijas".

Sandra detalla cómo crea los bebés: "Es artesanía, son piezas únicas hechas desde cero. Son esculturas y, para distinguirlas, se les pone nombre".

Sandra Guerrero: "Son de una sola pieza porque el peso va en proporción a la medida"

Joaquín Prat se sorprende con el tacto que tienen: "Al principio me ha dado escalofríos, pero ahora le estoy cogiendo el gustito. Si le tocas la frente, es como tocársela a un bebé". Sandra le aclara por qué al principio puede dar esa sensación: "El escalofrío es por lo desconocido".

Además, Sandra comenta por qué se parecen tanto a un bebé real: "El material de estos bebés es silicona. En los vídeos de redes sociales los muevo para que se vea que el material es hiperreal. Además, huelen a bebé, están perfumados, y también cogen temperatura, ya que la silicona adquiere la temperatura del lugar donde está. Son de una sola pieza porque el peso va en proporción a la medida".

Por último, explica el coste de los bebés hiperrealistas: "Estos que he traído cuestan 2.600 euros, y este otro 3.500, pero pueden llegar hasta los 6.000 euros".

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