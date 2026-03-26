'Vamos a ver' ha tenido acceso en exclusiva a la conversación entre los presuntos asesinos de Francisca Cadenas

Las fechas de las declaraciones clave del caso Francisca Cadenas: de los testigos directos al primer guardia civil que accedió a la casa

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El periodista Alfonso Egea ha traído en exclusiva a 'Vamos a ver' un audio inédito de los hermanos acusados del asesinato de Francisca Cadenas.

Julián y Manolo fueron grabados por la UCO durante un año y medio. Se colocaron micros por todo el pueblo de Hornachos, desde la panadería hasta el cementerio. Ahora, ambos han tenido que ser trasladado de prisión, ya que uno de ellos ha sufrido una brutal paliza.

Hace varios meses, Juli sabía que la policía le iba a llamar seguramente como investigado. Pero no encuentra su última declaración como testigo y quiere hacerlo para estudiársela y no meter la pata en el interrogatorio de la Guardia Civil.

Los hermano acuados del asesinato de Francisca Cadena fueron grabados por la UCO durante un año y medio

"¿Ya la cosa está ahí en la tele ¿Dónde estarán mis declaraciones? Tengo que buscarlas para mañana, tío. Tengo que tener una copia de cuando fui a declarar con los judiciales ¿a ti no te llamaron?", le pregunta Juli a su hermano, que responde que no se acuerda.

Visiblemente nervioso, Juli reacciona: "Esas cosas no se olvidan, me cago en Dios. A mí no se me olvidan los dos, los dos Guardia Civiles allí delante. A mí no se me olvida en la vida. Cogiendo la pistola, moviéndola hacia todos los lados..."·

Uno de los hermanos acusado del asesinato de Francisca Cadenas continua: "Si yo los tenía, pero no los encuentro. He encontrado lo de que yo fui a hacer la denuncia de lo del accidente... que sale lo del carné, pero eso no viene".

A continuación, ambos mantienen una conversación en clave: "No sé si a la perra le he puesto la puerta para que no entre. En la habitación, hay una caja encima de la cama".

La conversación continua: "No, si sabemos que ella sí que entró. Entonces, ¿para qué vamos a discutir? Usted es alcohólico y drogadicto. Lo tengo todo, no me falta nada. Si nos llaman para el 17 nos van a putear máximo. Saben de buena tinta que a casa entró, si tienen un testigo que lo presenten. Están jugando al juego del ahorcado y yo ya estoy con el último palito".