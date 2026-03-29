Redacción Cataluña Agencia EFE 29 MAR 2026 - 11:59h.

La circulación de vehículos está interrumpida en ocho carreteras de Girona, dos de Lleida y otras dos de Barcelona

Envían un Es Alert a los móviles de seis comarcas catalanas por fuerte viento

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GironaLas fuertes rachas de viento de hasta 160 km/h que se llevan registrando desde la jornada de este 28 de marzo han obligado a cortar seis carreteras en Girona y también, según informa Renfe, a interrumpir trenes de Rodalies.

Este tiempo que dará paso al de Semana Santa ya provocó 15 horas de suspensión de la línea R11 por colisión contra un árbol. Precisamente los cortes al tráfico rodado se han debido a esto mismo: caída de troncos en la calzada.

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Sin haber causado heridos, lo más duro del temporal se registrará al mediodía, con viento de componente norte, según ha apuntado el servicio meteorológico regional Meteocat.

En las últimas horas, este episodio de viento ha dejado en Portbou (Girona) rachas de 160,6 kilómetros por hora; en La Tosa d'Alp (Girona-Barcelona), de 113,0 km/h; en Ulldeter (Girona), de 110,5 km/h; y en El Perelló (Tarragona), de 109,8 km/h.

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Meteocat señala que en la franja costera norte de Cataluña habrá olas de más de dos metros y medio de altura y nieve con hasta 30 centímetros de grosor en el Pirineo, lo que, combinado con el viento, puede ocasionar ventiscas.

Protección Civil mandó ya un mensaje Es Alert a los teléfonos de seis comarcas del norte de Barcelona y de Girona para pedir que se reduzca la movilidad y las actividades al aire libre ante este temporal, que arreciará en las próximas horas.

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Segundo temporal en 15 días y carreteras cortadas

Ese organismo, además, activó en fase de alerta su plan de emergencias VENTCAT y su plan de protección PROCICAT por avisos también de mala mar en la Costa Brava y de nieve en la vertiente norte del Pirineo.

Este temporal es el segundo que afecta a Cataluña en quince días. El anterior ocasionó múltiples destrozos en las mismas zonas en las que ahora se ha lanzado la alerta y provocó varios heridos.

El viento que ha soplado en las últimas horas ha ocasionado la caída de ramas y árboles en varios puntos de la red viaria, lo que llevó al cierre de la circulación en seis carreteras comarcales de la provincia de Girona, según el Servicio Catalán de Tráfico.

GI-502 Darnius

GI-505 La Vajol

GIV-5132 Fontcoberta

GIV-5223 Camprodon

GIV-5265 Vilallonga de Ter

GIV-6641 Quart

Aunque más tarde se fueron despejando los carriles para restablecer el tráfico en algunas de ellas, en otras continúan las rutas alternativas, como ha especificado el mismo STC en sus redes sociales.

Por nieve, además, está prohibido el paso de camiones por la carretera N-260, en Montferrer i Castellbò, y es necesario el uso de cadenas en la C-28, en Salardú; en L-501, en La Val de Boí; en la L-504, en Lladorre; en la L-510, en Alins; y en la N-230, en Vilaller.

Interrumpidos trenes de las líneas R3 y R11 hasta las 13 horas

Por otro lado, la circulación de trenes entre Vic y Ripoll, de la línea R3 de Rodalies, y entre Figueres y Portbou, de la línea R11, permanecerá cortada hasta las 13:00 horas, según la compañía Renfe.

El Ayuntamiento de Girona, la ciudad más afectada por el temporal de hace dos semanas, ha activado en fase de alerta su plan de emergencias por viento, por lo que quedan suspendidas las actividades programadas al aire libre y ha cerrado los parques y los jardines.