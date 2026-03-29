Los bomberos reciben 506 avisos por el viento en Cataluña hasta las 13 de este domingo

Las rachas de viento activan este domingo avisos en 10 CC.AA., con descenso de las temperaturas máximas en casi todo el país

La Aemet lanza una previsión especial por Semana Santa

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Las rachas de viento han puesto este domingo en aviso a 10 comunidades autónomas en España, con alerta roja en Cataluña, mientras que las temperaturas máximas han bajado en la mayor parte del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A nivel nacional, como fenómenos significativos se están registrando de rachas muy fuertes de viento, que pueden llegar a ser puntualmente huracanadas en el este y nordeste peninsular y Baleares; acumulación significativa de nieve en el Cantábrico oriental y Pirineos y posibilidad de precipitaciones muy fuertes y con posibles tormentas puntuales en Baleares.