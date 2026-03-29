Última hora de los vientos huracanados que azotan a gran parte de España: tres heridos en un camping de Lleida, dos de ellos menores de edad
Las rachas de viento activan este domingo avisos en 10 CC.AA., con descenso de las temperaturas máximas en casi todo el país
La Aemet lanza una previsión especial por Semana Santa
Las rachas de viento han puesto este domingo en aviso a 10 comunidades autónomas en España, con alerta roja en Cataluña, mientras que las temperaturas máximas han bajado en la mayor parte del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
A nivel nacional, como fenómenos significativos se están registrando de rachas muy fuertes de viento, que pueden llegar a ser puntualmente huracanadas en el este y nordeste peninsular y Baleares; acumulación significativa de nieve en el Cantábrico oriental y Pirineos y posibilidad de precipitaciones muy fuertes y con posibles tormentas puntuales en Baleares.
Los bomberos reciben 506 avisos por el viento en Cataluña hasta las 13 de este domingo
Los Bombers de la Generalitat han recibido 506 avisos hasta las 13.00 de este domingo por los fuertes vientos en Cataluña, informan en un mensaje en 'X'. La mayoría de avisos, 381, se han registrado en la Región de Emergencias de Girona, donde hay 4 carreteras cerradas por la caída de árboles: la GI-502 en Darnius, la GIV-5221 en Montagut-Camprodon, la GIV-5232 en Tortellà-Montagut y la GIV-5234 en Beuda.
Protección Civil, que mantiene el plan Ventcat en fase de alerta, ha señalado que las rachas de viento se han intensificado este domingo y que el episodio se alargará hasta el martes.
Las procesiones del Domingo de Ramos se abren paso entre las fuertes rachas de viento
Zaragoza vive un Domingo de Ramos marcado por las fuertes rachas de un viento helador que hace muy cotizados los rincones donde pega el sol, dobla las palmas y dificulta el avance de los nazarenos de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que puntuales han salido de la Iglesia de San Cayetano y Capilla de Santa Isabel.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha felicitado este Domingo de Ramos a todos los zaragozanos e invitados, animando a vivir con intensidad la Semana Santa de la ciudad "a golpe de tambor, bombo y carraca".
El viento deja tres heridos en un camping de Camarasa (Lleida), dos de ellos menores de edad
El episodio de viento que este domingo afecta a Catalunya ha dejado tres heridos, dos de ellos menores de edad, en un camping de Camarasa (Lleida), ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X'.
El viento ha levantado una plancha y ha herido a tres personas, que han tenido que ser asistidas por el SEM, todas ellas en estado menos grave. Los heridos son una mujer y un menor, que están siendo trasladados al Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida), y otro menor, que en principio no necesitará ser trasladado.
El Retiro y otros ocho parques de Madrid cierran este domingo por las fuertes rachas de viento
El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad han cerrado sus puertas desde el mediodía de este domingo por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en sus redes sociales.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 59 km/h a partir de las 21 horas. El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.
El Plan Municipal de Emergencias por fuertes rachas de viento también se activará el lunes
El Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá activado también este lunes 30 de marzo el Plan Municipal de Emergencias (PMUZ) por fuertes rachas de viento entre las 14.00 y las 20.00 horas, pudiéndose modular según las modificaciones en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este plan se suma al que se mantiene activado para hoy domingo en la franja horaria de 14.00 a 20.00 horas.
Como medida preventiva, en esas franjas horarias de domingo y lunes, se cierran al tránsito los parques de la ciudad que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.
El viento alcanza los 160 km/h en Portbou y el 112 registra 601 llamadas en Cataluña
El episodio de fuerte viento en Cataluña este domingo ha dejado 601 llamadas al teléfono de emergencias 112 hasta las 12 horas y las rachas máximas, de 160 kilómetros por hora (km/h), se han registrado en Portbou (Girona), ha informado Protecció Civil en un comunicado.
Se mantiene activado el plan Ventcat y las previsiones indican que el episodio se alargará hasta el martes, con viento fuerte en el extremo sur, en el Baix Ebre y el Montisà (Tarragona) y la franja norte, en el Pirineo y Alt Empordà (Girona).
La Aemet mantiene para este lunes la alerta amarilla por fenómeros costeros en el Campo de Cartagena y Mazarrón
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá para este lunes la alerta amarilla por fenómenos costeros en las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón, según ha informado en su último boletín de avisos. La alerta prevé fuerte viento del nordeste, con olas de hasta tres metros de altura, desde las 16.00 horas de este domingo a las 9.00 horas de este lunes.
El temporal de viento y oleaje deja medio centenar de incidentes en Baleares, principalmente caídas de árboles
El temporal de fuertes rachas de viento y fenómenos costeros que afecta este domingo a Baleares ha dejado en sus primeras horas medio centenar de incidentes, la mayoría por caídas de árboles. Entre la medianoche y las 13.00 horas, el centro de coordinación de Emergencias 112 ha contabilizado 48 incidencias, de las cuales 42 han tenido lugar en Mallorca, cuatro en Menorca y dos en Eivissa.
Al menos 21 han sido por caídas de árboles, de los cuales una quincena han terminado en la calzada de alguna carretera. Ha habido, además, tres desprendimientos de elementos urbanos, ocho situaciones de riesgo de desprendimiento y siete interrupciones de servicios públicos.
Los bomberos de Valencia y Castellón realizan diversos servicios como consecuencia del fuerte viento
Efectivos de los Consorcios Provinciales de Bomberos de Valencia y de Castellón han realizado durante la noche de este sábado y a lo largo de este domingo diversos servicios como consecuencia del fuerte viento que está afectando a distintos puntos de la Comunitat Valenciana.
Así desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han señalado que desde la madrugada de este domingo, a las 4.21 horas, se han movilizado efectivos de este organismo con el fin de realizar siete servicios para retirar árboles caídos en la localidad de Riba-roja, en la avenida Masia Traver; en la carretera CV-370; en el término municipal de Antella; en la calle Conquesta de l'Eliana; en Torrebaja; en la plaza Antigua Moreria de Sagunt; y en el camino Font Horteta de Serra.
El viento supera los 130 km/h en la provincia de Castellón, los 100 en la de Valencia y los 90 en la de Alicante
El viento que durante este domingo está soplando en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana ha superado los 130 kilómetros por hora (km/h) en la provincia de Castellón, los 100 km/h en la de Valencia y los 90 km/h en la de Alicante, según ha indicado Emergencias de la Generalitat Valenciana a través de su cuenta de X.
Así ha indicado que según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en Castelló de la Plana se han registrado mediciones que han llegado a los 138 km/h; en la Pobla de Benifassà (Castellón) y en Benicàssim (Castellón), de 137 km/h; en Llucena (Castellón), de 134 km/h y en la Sierra Engarcerán, de 130 km/h.
Bomberos recibe 170 avisos por el fuerte viento en Cataluña
Los Bombers de la Generalitat han recibido 170 avisos por el fuerte viento en Catalunya entre las 20 horas del sábado y las 10.30 horas de este domingo, según ha informado el cuerpo de emergencias en un apunte en 'X'.
La mayoría de los avisos se han registrado en la Región de Emergencias de Girona, un total de 150, las más relevantes a las 21.42 horas del sábado en la Escala, por un pequeño fuego forestal, y a las 10.28 horas de este domingo en Vall-llobrega y Palamós por la caída de elementos sobre algunos coches.
La Aemet extiende al área Metropolitana y Henares el aviso amarillo por vientos en la Sierra
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el aviso amarillo de este domingo por fuertes rachas de viento en la zona de la Sierra también afectará al área Metropolitana y Henares de la Comunidad de Madrid. En concreto, el aviso estará activo hasta las 21 horas de este domingo con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Emergencias 112 ha informado ya a los ayuntamientos y los organismos afectados.
Entre las recomendaciones a los ciudadanos, se pide que extremen la precaución, que no transiten por zonas arboladas, que retiren elementos de balcones y terrazas que puedan caer a la vía pública y que extremen la precaución al conducir.