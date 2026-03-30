Souleyman Bah

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Souleyman Bah, un padre de 27 años residente en Reino Unido, se ha vuelto viral tras conocerse la forma en la que cuida y distingue a sus hijos a pesar de sus problemas de visión. Bah fue diagnosticado con retinosis pigmentaria, un grupo de enfermedades oculares raras que afectan a la retina y causan pérdida de visión con el tiempo, cuando tenía cinco años.

Para este padre de tres hijos, su enfermedad es como “mirar a través de un pequeño agujero”. "Si quiero ver la cara de alguien, tengo que observarla durante un rato y, poco a poco, ir formándome una imagen mental", explicó a ‘People’.

Bah se convirtió en padre por primera vez a los 24 años, tras conocer a su pareja, Saskia Symington de 25 años, tras su participación un programa de citas. Cuenta que no estaba nervioso por la paternidad a pesar de los desafíos que sabía que conllevaría, ya que siempre tuvo la intención de “encontrar el amor y formar una familia pronto para poder ver las caras de mis hijos antes de que fuera demasiado tarde y crear recuerdos cuanto antes”.

Bah contó a la cita revista que, cuando nació su primera hija, “no tenía experiencia ni modelos a seguir sobre cómo convertirme en padre ciego”. "No sabía cómo iba a ayudar a mi pareja a cambiarle los pañales ni siquiera a sacar a la bebé a pasear con mi 10% de visión mientras Saskia descansaba en casa, pero estaba decidido a encontrar respuestas y soluciones, y al mismo tiempo mostrarle al mundo mi progreso en las redes sociales".

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Bah decidió compartir su experiencia en redes sociales, a través de su cuenta @blinddaduk, con la que espera inspirar a otras personas que estén pensando en ser padres.

Cuenta que él tuvo que aprender a adaptarse y a sobrellevar los retos diarios que supone ser ciego. Recientemente se hizo viral al mostrar cómo logra distinguir a sus gemelos por el tono de sus llantos, la textura de su cabello y su memoria. Bah también tuvo que ingeniárselas para preparar biberones de forma segura, cambiarles los pañales y mucho más, utilizando sus otros sentidos.

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“Lo más importante que he aprendido durante este proceso es que a veces está bien aceptar cuando no puedo hacer algo y que pedir ayuda no es lo mismo que ser incapaz”, reflexiona Bah.