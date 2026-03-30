El motivo por el que el precio del combustible varía tanto de una gasolinera a otra

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En plena Semana Santa y a pesar de las medidas impuestas por el gobierno de España para tratar de frenar la subida en el precio del combustible que se ha producido debido al conflicto de Oriente Medio, el precio de la gasolina y del Diesel sigue disparado.

Llama la atención que el precio del combustible varía dependiendo de la gasolinera que elijamos para repostar, pudiendo llegar a oscilar hasta en un 36%.

Joseba Berrenengoa, CEO de cadena de gasolineras: "Las medidas del Gobierno han sido muy buenas tanto para nosotros como para los usuarios"

'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Joseba Berrenengoa, CEO de cadena de gasolineras, que nos ha explicado el motivo de esta oscilación en los precios del combustible: "Es histórica. Un motivo es que el producto es más barato en puerto porque es donde están las refinerías, por eso en la zona de costa el combustible es mas barato. Otro motivo es el oportunismo y el tercero es que las petroleras son más caras que las low cost porque los márgenes de beneficios son más altos", nos ha explicado en directo..

Sobre si se ha "forrado" Hacienda hasta que el Gobierno ha tomado medidas para frenar la subida del combustible, nos ha respondido: "El gasoil tiene dos tipos de impuesto. Si bajas el IVA, estás bajando el precio porcentual. No creo que se forren con ello porque con los impuestos lo que hacemos es ganar todos . Han tardado ese tiempo porque no se sabían que iba a pasar esto y creo que las medidas han sido muy buenas tanto para nosotros como para los usuarios" , ha asegurado.