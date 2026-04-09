Carmen, una mujer de 68 años agredida con un puño americano por un vecino que acumula 70 denuncias en Almuñécar: "Me podría haber matado"
"Es un sádico": Joaquín Prat se moja ante el agresor de la mujer que se camufla para cometer robos con violencia
La guerra familiar entre suegra y nuera por un piso y una orden de desahucio: "No sabes cómo estoy a raíz de lo que me estás haciendo"
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Carmen ya se encuentra en su domicilio después de que el martes de la semana pasada sufriese un brutal robo con violencia por parte de un vecino de la localidad granadina de Almuñécar que tiene 70 denuncias a sus espaldas.