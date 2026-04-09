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Carmen, una mujer de 68 años agredida con un puño americano por un vecino que acumula 70 denuncias en Almuñécar: "Me podría haber matado"

Carmen, una mujer de 68 años agredida con un puño americano por un vecino que acumula 70 denuncias en Almuñécar: "Me podría haber matado"
Carmen cuenta cómo pudo haber perdido la vida tras la agresión de un vecino con un puño americano. telecinco.es
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Carmen ya se encuentra en su domicilio después de que el martes de la semana pasada sufriese un brutal robo con violencia por parte de un vecino de la localidad granadina de Almuñécar que tiene 70 denuncias a sus espaldas.

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