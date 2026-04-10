Lara Guerra 10 ABR 2026 - 16:57h.

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Vanesa Camacho es propietaria de un bar de Islantilla y allí es reconocida como la 'camarera justiciera'. Está harta de asumir los errores y confusiones de sus clientes por ello llega hasta 'El diario justo' para plantarle cara a todos ellos.

La de Huelva subía varios videos a sus redes sociales reclamando todas estas actitudes de sus clientes. Cuenta que una familia pidió un arroz caldoso para dos cuando la realidad es que comieron tres personas, lejos de querer pagar la cuenta le pidieron a voces retirar ese cargo de más.

Joaquín Prat, sobre las experiencias de Camacho: "Lo que aguantáis solo lo sabe la gente que ha trabajado de cara al público"

Asimismo, Vanessa explica que otra de sus terribles experiencias fue con otro grupo de personas a las que le puso un bacalao a la dorada que no habían pedido, sin embargo se lo comieron sin decir nada y tras esto reclamaron en la cuenta dicho pago. Escuchar estas historias han hecho que Joaquín Prat no dude en reaccionar y posicionarse del lado de Camacho: "Lo que tenéis que aguantar...esto solo lo saben las cosas que trabajan de cara al público; que tienen que lidiar con personas maleducadas, que no es lo normal pero os enfrentáis en cosas así"