Erika, exnovia de Edmundo Arrocet, rompe su silencio y desvela cómo pilló sus infidelidades con dos mujeres

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Se llama Erika Von Berliner Espinosa de los Monteros y es la expareja de Edmundo Arrocet. Presentadora de origen ecuatoriano, la mujer rompe su silencio en una entrevista con 'El tiempo justo' donde desvela cómo descubrió que Arrocet le había sido infiel con dos mujeres a la vez.

Von Berliner cuenta que conoció a Edmundo Arrocet a través de "un amigo en común" cuando ella tenía 27 años. Dice que se quedó en shock cuando descubrió que había contraído matrimonio con otra mujer. "Nunca super que seguía casado. Cuando entrabas en su casa había un retrato grande de su mujer", confiesa.

La trampa que le ideó Erika para comprobar si Edmundo Arrocet le estaba siendo infiel con otra

Según explica, Edmundo Arrocet siempre intentaba "desviar la atención". Su exnovia cuenta además cómo se enteró de que le estaba siendo infiel con una bailarina. Un día le dijo que venía de un ensayo de una obra de teatro. Sus sospechas vinieron cuando le habló de una chica.

"Busqué a una persona del entorno de Edmundo para que me facilitara el teléfono. Le dije: 'escribo para una revista y he alucinado'", cuenta Erika Von Berline.

Cuando quedó con su amante, lo primero que hizo fue pedirle perdón. Luego le dijo que de cuánto tiempo conocía a Arrocet, a lo que respondió asegurando que hacía 12 años que se vieron por primera vez. "Mi cabeza dio un vuelco", explica.

Justo en esos instantes sonó su móvil. Era Edmundo Arrocet. Von Berliner ideó una trampa: le avisó para que fuesen al sitio en el que estaban las dos charlando. Su entonces pareja acudió y terminó viendo cómo sus amantes coincidían. "Para mí Edmundo se murió", relata.