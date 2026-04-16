El hombre, que pasaba su luna de miel en Maldivas, participaba en una excursión cuando un tiburón le arrancó de cuajo una pierna

Un tiburón le arranca una pierna a un turista español de luna de miel en Maldivas: está en estado crítico

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La familia de Borja, el turista español atacado brutalmente por un tiburón en Maldivas, denunciará por "imprudencia" a la empresa local que organizó la experiencia de nadar junto a los escualos. El hombre que pasaba su luna de miel en las paradisiacas islas con su pareja Ana, participaba en una excursión cuando un tiburón le arrancó de cuajo una pierna, provocándole una hemorragia.

El alicantino, de 31 años, permanece en estado crítico en un hospital de Male, tras ser trasladado en helicóptero con graves lesiones en una de sus piernas que finalmente los cirujanos no pudieron salvarla.

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Los familiares de la pareja de recién casados, consideran que la empresa local, que organizó la excursión de natación entre tiburones, en aguas del océano Índico, es responsable del grave incidente que mantiene a Borja al borde de la muerte, según ha publicado El Periódico del Mediterráneo. Y lo achacan a una grave "imprudencia". Las autoridades, por su parte, que están investigando el accidente, no descartan revisar los protocolos que tienen estas actividades.

Borja, de 31 años fue atacado por un tiburón cuando nadaba junto a un grupo en aguas de la isla de Kooddoo. Las lesiones son tan brutales que los médicos especulan sobre si se trató del ataque de un solo escualo o de varios.

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El parte médico comunicaba a la familia de la "amputación de una extremidad por daño "irreparable" por rotura de los principales vasos sanguíneos y a la isquemia prolongada de la extremidad (falta de flujo sanguíneo) lo que obligó a una amputación y "transfusión masiva". Asimismo, los cirujanos activaron "un protocolo de transfusión masiva para estabilizar sus signos vitales porque "sufría "una hemorragia grave.

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Expertos especulan sobre las causas del repentino ataque de tiburones hilanderos

Algunos expertos y buceadores profesionales han especulado sobre la causa de la repentina agresión, algo extraño en el caso de tiburones hilanderos, muy abundantes en esa zona de la playa, donde hay una procesadora de pescado. La planta no había vertido los desechos de los que se alimentan muchos de los escualos que merodean por esas aguas.

El grupo en el que estaba Borja era el primero, tras ese periodo de inactividad en las instalaciones por lo que es "probable que los tiburones estuvieran hambrientos y expectantes", aseguró una fuente local citado por la web de Scubaverse. "Cuando el grupo entró al agua, la entrada en sí misma pudo haber desencadenado una respuesta depredadora".

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La brutalidad de las lesiones que sufre Borja ha generado dudas sobre si fue un tiburón hilandero o un grupo de ellos ante la descripción médicas que habla de daño profundo en los tejidos.