La protesta laboral comenzó a las 11:30 horas en el barrio Fuentecillas de Burgos y un imán participó en la negociación

Ambos empleados de origen extranjero no tienen contrato y viven hacinados en una vivienda que se costean, según CC.OO.

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BurgosDurante casi tres horas de incertidumbre y tensión han permanecido subidos a una grúa dos trabajadores del sector de la construcción para exigir el pago de sus salarios en Burgos.

A 40 metros del suelo y encaramados en el interior de las partes más altas de la máquina, ubicada en el barrio Fuentecillas, ambos han protestado por su actual situación laboral.

En concreto, a las 11:30 horas de este 18 de abril comenzó la manifestación de altura de los dos operarios de origen extranjero. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y Nacional, además de bomberos.

Para intentar que bajasen, participaron en las negociaciones con ellos varios perfiles: un agente, un integrante del sindicato Comisiones Obreras que habla árabe (idioma de los empleados) e incluso un imán.

Llevan tres meses sin cobrar y no tienen contrato laboral

Tras hablar de cerca con ambos para que pudiesen escucharlos, al ascender en la cesta de un camión de bomberos, finalmente uno de los autores de la protesta optó por bajar de la grúa a las 13:45 horas.

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Su compañero todavía se quedó allí en lo más alto hasta las 14:15 horas, momento en el que también descendió. Fueron atendidos por sanitarios desplazados y trasladados en un vehículo policial.

Según han indicado a EFE fuentes de CC.OO, los motivos de este acto que han protagonizado son que ambos están sin contrato laboral y suman ya tres meses sin cobrar por su trabajo.

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Además, residen hacinados en una vivienda que ellos mismos tienen que pagarse, algo que agrava aún más su situación. No han trascendido detalles sobre si les abonarán lo que les deben o alcanzarán algún acuerdo con al empresa.