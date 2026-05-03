Las tormentas mantendrán mañana en aviso a ocho comunidades y Navarra tendrá nivel naranja a primera hora

La alerta de la Aemet: diez comunidades, en avisos por lluvia y tormentas, con hasta 20 litros por metro cuadrado

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Las tormentas mantendrán este lunes en aviso a ocho comunidades autónomas -Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunitat Valenciana-, con Navarra en nivel naranja durante las dos primeras horas del día, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los fenómenos más intensos se concentrarán en el tercio nordeste peninsular y el área cantábrica, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes.

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Tormentas y lluvias

AEMET ha explicado que se mantendrá una situación de inestabilidad en la mitad norte peninsular, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo.

Desde primeras horas se registrarán lluvias en el Cantábrico oriental, si bien de forma menos intensa y dispersa, siendo a partir de las horas centrales cuando se intensificarán y generalizarán en la mitad norte. En cotas altas es probable que nieve por encima de 1.600 y 1.800 metros en la Cordillera Cantábrica y de los 2.000 metros en el resto de montañas del norte.

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En la mitad sur peninsular, por el contrario, se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste e intervalos nubosos en el sureste. Por la tarde podrán desarrollarse chubascos aislados en el sureste por la nubosidad de evolución. En Baleares habrá intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco y tormenta ocasional, mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

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Las temperaturas que se esperan durante la jornada

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el centro norte peninsular, de forma notable en el Cantábrico oriental, y ascenderán en las regiones mediterráneas. Las mínimas bajarán en la Península y podrá darse alguna helada dispersa y débil en montañas del extremo norte.

Entre las capitales, Málaga será la más cálida del día con una máxima de 29 grados, seguida de Córdoba, Girona, Murcia, Sevilla y Valencia, que rondarán los 26 y 27 grados. En el extremo opuesto, Burgos (14), Soria (15) y Ávila (15) registrarán las máximas más bajas de la jornada.

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Las mínimas más frías se darán en León (4), Palencia (5) y Soria (6), mientras que las ciudades canarias de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife partirán de mínimas de 19 grados.

Respecto al viento, soplará de componente sur en Baleares y la fachada oriental peninsular, moderado en la mitad sur y flojo en la norte. En el resto de la Península predominará el viento de componente oeste, moderado en los litorales del sur y norte -con probables intervalos fuertes en Alborán- y con tendencia a arreciar por la tarde. En Canarias soplará viento del este y nordeste moderado.