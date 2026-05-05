La empresaria e influencer española ha acudido al evento de moda con un estilismo religioso meses antes de su boda con Cristiano Ronaldo

Los looks más llamativos de la Met Gala 2026: de un irreconocible Bad Bunny al guiño de Georgina

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En la Met Gala hay algo que se repite cada año: no basta con estar, hay que proponer. Innovar. Y apostar. En medio de esa lógica, la aparición de Georgina Rodríguez en la edición de este 2026 ha marcado un antes y un después respecto a su debut del año anterior. Si en 2025 su look pasó desapercibido, este año ha llegado por todo lo alto.

Su elección estética partía de un territorio muy cercano a ella y presente en su vida: la tradición religiosa. El vestido se ha apoyado en una silueta casi monástica. El tejido en un satén en tono azul cielo. Y el diseño: escote en pico con encajes, cuerpo ceñido con bordados florales, falda con cola XL y un velo azul a juego. Se trata de un 'look' con el que homenajea a la Virgen de Fátima.

Los detalles de su look

Cuenta con los ojos característicos y cordones de Ludovic, pintados a mano para mezclarse con el azul pálido de la prenda.

Tal y como ha revelado la propia influencer, la prenda incluía un detalle "escondido", colocado junto a su corazón: dos frases bordadas a mano en español. "Donde ella está, el alma encuentra refugio" y "Y líbranos del mal, amén".

Como accesorio, ha lucido un rosario de Chopard, valorado en 8 millones de dólares y elaborado en oro blanco, diamantes y perlas y grabado con los nombres de los miembros de su familia: Georgina, Cristiano, Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina, Bella Esmeralda y Ángel, este último se trata de su hijo que falleció durante el parto en abril de 2022.

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Así, consiste en una joya totalmente personalizada para ella y que, sin suda, se ha convertido en un complemento que ha acaparado todas las miradas.

El velo, ligero y apenas estructurado, completaba la composición. Caía desde la cabeza de forma natural, generando una continuidad con el vestido y aportando una dimensión casi pictórica.

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De este modo, la empresaria ha querido acudir al evento de moda más importante del calendario haciendo referencia a la religión, con un 'look' tipo novia.

Cabe recordar que este 'look' llega meses antes de su boda con Cristiano Ronaldo, por lo que también podría tratarse de un guiño a su futuro enlace nupcial con el futbolista.