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La familia ha confirmado que han ido a inspeccionar el barco y se encuentran a la espera de lo resultados del test para ver si tienen el virus

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En aproximadamente tres días llegará a Tenerife el barco afectado por el brote de hantavirus y con más de 140 pasajeros asintomáticos a bordo. Según ha explicado el reportero Paco Sánchez en 'Vamos A Ver', el Gobierno de Canarias estudia que el barco fondeé sin llegar a atracar. Además, Sánchez ha recogido el testimonio de los familiares de los pasajeros españoles para saber cómo están llevando esta situación.

En caso de desembarco, los catorce pasajeros españoles serían trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur y posteriormente enviados a Torrejón de Ardoz para ingresar en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerían en cuarentena.

Mientras tres personas con síntomas ya han sido evacuadas en aviones medicalizados a Países Bajos, las autoridades preparan el protocolo de actuación en el puerto de Granadilla de Abona, donde está previsto que la embarcación llegue el próximo domingo.

Familiares de Ricardo: "Sabemos todo lo que ocurre en el día a día pero la información va muy lenta"

Los pasajeros españoles intentan transmitir calma desde alta mar. En concreto la científica valenciana Aitana Forcen ha compartido en redes sociales vídeos en los que se puede ver a varios viajeros paseando y haciendo deporte en cubierta con aparente normalidad.

Entre los pasajeros se encuentra el ornitólogo gallego Ricardo Hevia. Hemos podido hablar con sus familiares, que aseguran mantener contacto constante con él y destacan que se encuentra tranquilo pese a la situación. “Él está muy tranquilo, incluso más que yo. Sabe que no tiene nada ni van a tener nada, entonces, tiene que estar tranquilo”, explicó un familiar en declaraciones al programa. Además, detalló cómo siguen el día a día desde tierra: “Hablamos todos los días con él, casi siempre por mensaje porque las líneas fallan, pero sabemos todo lo que ocurre”.

La familia también reconoce que la información dentro del crucero “va muy lenta”, aunque confirman que "fueron a inspeccionar el barco y supuestamente también les van a hacer un test para ver si tienen el virus, pero aun no tenemos los resultados".

Otro de los españoles que permanece en el barco es Daniel López Velasco, hijo del científico Carlos López Otín y médico de formación, quien aseguró: "Estamos bien que es lo importante".

El inmunólogo Alfredo Corell lanza un mensaje de tranquilidad: "Sólo se han confirmado 8 casos en un mes"

La OMS rastrea ya a 30 personas que desembarcaron en una escala anterior junto a los primeros afectados, mientras una azafata que participó en el traslado de una mujer fallecida ha ingresado en Ámsterdam con síntomas compatibles con el virus.

Los expertos insisten en lanzar un mensaje de tranquilidad. El inmunólogo Alfredo Corell recordó que solo se han confirmado ocho casos en un mes y explicó que el hantavirus requiere un contacto “muy directo, cercano y prolongado” para transmitirse entre personas.