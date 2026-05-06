telecinco.es Madrid, 06 MAY 2026 - 18:56h.

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Una casa al más puro estilo Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora ha enseñado su nuevo hogar de 372 m² ubicado en pleno centro de Madrid en 'El tiempo justo'.

Como vemos en el vídeo que acompaña a esta noticia, la televisiva muestra con total naturalidad todos los entresijos del hogar. En él vemos colores, mucha decoración y un gusto muy personal que hace que la casa sea única. "Es para una señora mayor y muy pija", dice ella misma en el programa de Telecincoo

Los misterios de la casa

La vivienda tiene una entrada que, en ocasiones especiales, utiliza como comedor cuando vienen muchos invitados. Además, detalla que hay muebles que ha reutilizado. Digamos que les ha dado "una segunda vida".

Pero lo más interesante de la casa son los objetos personales. En una estantería tiene libros de historia o de arte y, en otra, un gnomo, figuras exóticas y hasta una pieza con forma de pene. Además, Ágatha Ruiz de la Prada cuenta con una guitarra para "animar las fiestas" que hace en su vivienda.

Los sofás son de los colores clásicos de su marca. Ya en la cocina, la modista muestra un grifo que tiene una peculiaridad: filtra el agua de diferentes formas. También hay otro misterio. La bolsa de su café tiene un diseño propio. Y en el baño, el lavabo tiene forma de flor. ¡Que viva el arte!