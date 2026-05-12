"Desde hace casi un año estoy pagando todos los gastos de una persona que vive en mi piso", dice el propietario

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En el programa 'Vamos a ver' se ha comentado cómo un intento de desalojo de una vivienda okupada acabó en un fuerte enfrentamiento entre una joven vinculada a la okupación y trabajadores de una empresa de desokupación. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran empujones, insultos y escupitajos durante una discusión en la que ambas partes se acusaron mutuamente de agresiones.

El trabajador de la empresa, Dani Becerra, ha defendido en el programa su actuación y asegura que su equipo había sido atacado previamente. “Cuando alguien ya te ha escupido varias veces en la cara, te ha roto un par de GoPros y te ha pegado varios puñetazos y patadas, intentamos mantener la calma, pero es complicado”, explicó. Además, ha añadido que la comunidad de vecinos desea que la okupa abandone el inmueble.

"Desde hace casi un año estoy pagando todos los gastos de una persona que vive en mi piso", dice el propietario

Por su parte, el propietario de la vivienda, Roberto, ha explicado que compró el piso sabiendo que estaba okupado, confiando en que el proceso judicial permitiera recuperarlo en poco tiempo. Sin embargo, el desahucio quedó paralizado después de que la ocupante fuese declarada persona vulnerable. “Desde hace casi un año estoy pagando contribución, basura, comunidad y todos los gastos mientras esta persona sigue viviendo en mi piso”, denuncia.

El caso ha reabierto el debate sobre la lentitud de la justicia en los procesos relacionados con la okupación y el papel de las empresas privadas de desokupación. Durante la entrevista, la presentadora Patricia Pardo reconoce que las imágenes eran “muy duras”, aunque también admite que “la justicia es demasiado lenta”, una situación que empuja a muchos propietarios a buscar soluciones alternativas para recuperar sus viviendas.