“Volver a recordar es volver a vivir, me daña el alma y el corazón”, destaca Dori para justificar que será su última entrevista

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Dori, la mujer que sobrevivió a un brutal intento de asesinato machista en Bilbao en abril de 2022, ha denunciado en el programa 'Vamos a ver' que su agresor, condenado a 21 años de prisión, ha solicitado un cambio de sexo registral para ser trasladado a un módulo penitenciario de mujeres.

Todo sucedió el 30 de abril de 2022, cuando su entonces pareja, Aitor, apareció en la vivienda en la que dormían Dori y su hija de apenas dos años. Según quedó probado en el juicio, el hombre la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego mientras dormía. La pequeña consiguió salir ilesa gracias a la reacción de su madre, pero Dori sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 18% de su cuerpo, especialmente en la cabeza, cuello y tórax. Además, permaneció 22 días en coma y más de cuatro meses hospitalizada. Cuando despertó, denunció a su agresor, quien inicialmente intentó sostener que ella había tratado de suicidarse. Sin embargo, las pruebas desmontaron esa versión y la Justicia terminó condenándolo por intento de asesinato.

“Él se reía mientras el fuego me arrancaba la piel, pero estoy viva”, dice Dori, reflejando la brutalidad de lo ocurrido y el trauma que todavía arrastra años después. La víctima reconoce que hablar públicamente sobre el caso le está pasando factura emocionalmente y anunció que esta será su última entrevista. “Volver a recordar es volver a vivir. Cada vez que busco fotos o recuerdo cosas, me daña el alma y el corazón”, ha confesado.

“Volver a recordar es volver a vivir, me daña el alma y el corazón”, destaca Dori para justificar que será su última entrevista

Dori también ha denunciado la falta de comprensión y apoyo que sintió en algunos momentos tras la agresión. “Cuando fui a denunciarle me dijeron que yo buscaba papeles o un beneficio económico”, lamentó, recordando el impacto que tuvieron esas acusaciones en un momento especialmente delicado de su recuperación. A pesar del sufrimiento, aseguró que ha logrado seguir adelante gracias al apoyo recibido por instituciones y profesionales especializados en violencia de género, que la ayudaron durante años a rehacer su vida y proteger su intimidad.

Su agresor, que ahora figura registralmente como Alejandra, pretende ser trasladado a una cárcel de mujeres. Para Dori, la petición responde únicamente a una estrategia para beneficiarse del sistema penitenciario. “Él está buscando la manera de burlar las leyes”, afirma tajante.

“¿Cómo un hombre machista va a querer ser mujer? ¿Cómo alguien que me roció con un líquido inflamable quiere ir a un módulo de mujeres?”, añadió. La víctima considera incomprensible que se autorizara el cambio registral y teme las consecuencias que podría tener una decisión así dentro del entorno penitenciario. “¿A qué quiere ir a un módulo de mujeres? A beneficiarse de los privilegios que le ha conseguido”, denuncia.

Durante la entrevista se recordó que, en casos de delitos graves de violencia contra la mujer, existen importantes limitaciones para aceptar este tipo de traslados. Aun así, Dori insiste en que la situación le genera una enorme angustia y pide que “ninguna ley ampare este tipo de acciones”.