Actuaciones en aeropuertos y espacio aéreo por la vista del papa a España: impacto, limitaciones y coordinación de la seguridad
Los aeropuertos implicados en este operativo los de Madrid, Barcelona, Tenerife Sur y Tenerife Norte
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Con la visita del papa a España son muchas las medidas de seguridad que se están tomando. Además de reforzar los servicios ferroviarios e incrementar la presencia policial en las ciudades que próximamente pisará el sumo pontífice, los aeropuertos y espacios aéreos serán controlados de igual manera.
Desde los Servicios Centrales de Aena se ha desarrollado un proceso continuo de coordinación con distintos organismos de la Administración General del Estado para implementar las actuaciones necesarias en los aeropuertos directamente implicados en el operativo: Madrid, Barcelona, Tenerife Sur y Tenerife Norte (en Las Palmas se operará en la Base Aérea de Gando).
Necesidades de la aeronave papal
En concreto, desde la coordinación técnica con compañías aéreas y agentes de handling (encargados de la atención directa a los viajeros desde que llegan al aeropuerto), se han definido las necesidades operativas de la aeronave papal, incluyendo posicionamiento, equipos de asistencia, combustible, slots y compatibilidad operativa.
De forma complementaria, se ha coordinado con la Asociación Española para la Coordinación y Facilitación de Franjas Horarias (AECFA) la limitación de vuelos no programados vinculados al evento en los aeropuertos con mayores restricciones de capacidad durante los días del mismo, quedando sujetas a aprobación posterior por parte del aeropuerto.
Además, se han definido perímetros de seguridad, itinerarios y condiciones de acceso, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se están implementando trabajos de acondicionamiento en instalaciones, mantenimientos, limpieza y adecuación de mobiliario, entre otras actuaciones.
Reserva del espacio aéreo
El ministerio explica, en un comunicado, que cada aeropuerto ha desarrollado reuniones internas para analizar el impacto del operativo y adaptar procedimientos, garantizando la compatibilidad con la operativa habitual.
Por otro lado, desde ENAIRE, gestor estatal de la navegación aérea en España, se garantizará la reserva del espacio aéreo en las zonas por donde transcurrirá la visita del Papa para que sólo puedan sobrevolar esas áreas aeronaves de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y vinculadas a la seguridad.