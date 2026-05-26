El asturiano hospitalizado tras la mordedura de una víbora cuenta cómo ocurrió todo en 'El tiempo justo': no te lo pierdas

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Manuel Ampudia, vecino de Villaverde de la Marina, en Villaviciosa (Asturias), acabó en el hospital tras sufrir la picadura de una víbora, acabando con una parada cardiorrespiratoria a causa del ataque. 'El tiempo justo' ha entrevistado este martes al vecino asturiano, quien ha contado todos los detalles en el programa de Telecinco sobre lo que le ocurrió.

Y es que hay que recordar que Manuel Ampudia tuvo que ser reanimado a causa del ataque del reptil, estando, literalmente, "a punto de no contarlo". Un Manuel que ha enseñado al periodista del programa de Telecinco la increíble marca que tiene en la mano, que más adelante se convetirá -seguramente- en cicatriz.

"Me quedé prácticamente sin poder hablar"

Manuel ha confesado que su mayor error fue que después de lavarse, tras ser picado por la víbora, se chupó la lengua, lo que le ocasionó un tremendo hinchazón -no solo en la lengua- sino también en la tráquea: "Me quedé prácticamente sin poder hablar. Llegué al hospital de la comarca sin poder hablar y tuve que enseñar el vídeo para que supieran lo que me había pasado".

La víbora medía alrededor de unos 80 centímetros: "Con la misma confianza que agarré otras, agarré esta. Según la agarré, me mordió. Cuando la pisas no huyen, tienen una agresividad impresionante".

"Sin darnos cuenta, estamos invadiendo el territorio de nuestra faunia. Hay un montón de niños descalzos jugando por aquí... eso me come la cabeza", ha señalado Manuel Ampudia, que ha visto un claro aumento de víboras cantábricas por la zona.

Un Manuel que ha desvelado que para deshacerse de la víbora se fue a un bosque: "Ahí no hay gente... el error no fue de ella, fue mío".