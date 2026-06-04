La Unidad Militar de Emergencias se retira del incendio en Murcia tras quedar controlado y arrasar 177 hectáreas

Estabilizado el incendio en Murcia tras quemar unas 90 hectáreas de área natural protegida

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MurciaEl Centro de Coordinación Operativa de Emergencias (CECOP) ha dado por controlado esta mañana el incendio declarado hace dos días en el parque regional de El Valle-Carrascoy en Murcia, por lo que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha solicitado su desactivación y está previsto que a lo largo de la mañana se retire del terreno.

La portavoz del Ejecutivo regional, Marisa López Aragón, ha informado esta mañana que a las 8.30 horas se ha rebajado a nivel 1 el Plan Infomur activado para la extinción del incendio, que ha arrasado 177 hectáreas de terreno (con un perímetro de 7,8 km), la mayor parte de ellas de espacios protegidos del Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

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La evolución del fuego

El incendio se encontraba en situación 2 de emergencia desde las 16:15 horas del martes. Esa tarde estuvieron trabajando en la extinción del fuego 400 personas de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales (6 brigadas forestales, 2 brigadas de intervención rápida, agentes medioambientales, técnicos de extinción y personal de coordinación y apoyo).

Junto a ellos, bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (200 militares y 70 vehículos), medios aéreos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como de Valencia y Castilla-La Mancha (hasta 12 aeronaves entre aviones y helicópteros).

El incendio quedó estabilizado a las 18:20 horas de ayer, cuando en el lugar se encontraban trabajando cerca de 300 personas y ya se retiraban los medios aéreos del Estado, y los bomberos del Consorcio de la Región y del ayuntamiento.

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La Unidad Militar de Emergencias espera la orden para su retirada

A última hora de ayer en la zona permanecían 4 brigadas forestales y 2 de intervención rápida de la UDIF con agentes medioambientales, técnicos y personal de apoyo más los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

A esta hora, las brigadas forestales han sido relevadas y la Unidad Militar de Emergencias espera la orden para su retirada, que llevará a cabo a lo largo de la mañana.

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El delegado del gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha agradecido a la UME su trabajo y que esté "siempre junto a la Región de Murcia cuando más os necesita". Agradecimiento al que también se ha sumado el presidente regional, Fernando López Miras, quien ha destacado "la impecable labor" de esta unidad militar.