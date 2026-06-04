José Luis Rodríguez Zapatero permanece centrado en preparar su declaración de los próximos 17 y 18 de junio por el caso Plus Ultra

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MadridLos expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero no asistirán el próximo lunes al acto que se celebrará en el hemiciclo del Congreso con motivo de la visita del papa León XIV, y donde el pontífice se dirigirá a las Cortes Generales en presencia de las principales autoridades institucionales.

Zapatero, centrado ahora en preparar su declaración de los próximos 17 y 18 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Rodríguez tras ser imputado por el caso Plus Ultra, ha declinado la invitación que ha sido cursada a todos los expresidentes, según fuentes de su entorno.

Felipe González tampoco asistirá al acto del papa León XIV en el Congreso, donde sí estará José María Aznar

De igual modo, tampoco asistirá Felipe González, apuntan fuentes parlamentarias, mientras se espera que sí acuda José María Aznar y queda por confirmar la presencia de Mariano Rajoy, que sí prevé acudir al encuentro del papa con autoridades que tendrá lugar el sábado en el Palacio Real, apuntan fuentes cercanas al expresidente del Gobierno.

El acto del Congreso será uno de los más relevantes de la visita papal a España, porque es la primera vez que un pontífice habla ante el Parlamento español y su discurso ha levantado gran expectación.

Además de diputados y senadores, han sido convocados al acto los representantes de las principales instituciones, como miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, expresidentes del Ejecutivo y los como del Congreso y el Senado.

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Antes de que se dirija a todos ellos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, abrirá la sesión y pronunciará unas palabras para dar la bienvenida al pontífice.