Zarzuela había invitado a todos los partidos con representación parlamentaria

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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MadridLa sobriedad ha marcado este sábado la recepción a León XIV en el Palacio Real, escenario del primer encuentro del papa con la sociedad española, al que no han asistido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el lehendakari, Imanol Pradales, y los diputados de la mayoría de partidos con representación parlamentaria.

Tras los honores militares de la ceremonia de bienvenida en el Patio de la Armería y el encuentro privado que han mantenido después los reyes, la princesa y la infanta, los cuatro han saludado en el Salón del Trono a las autoridades y a los principales invitados.

Las ausencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado acompañado de catorce ministros, entre ellas la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, pero no ha habido más presencia del espacio de Sumar.

Zarzuela había invitado a todos los partidos con representación parlamentaria y solo han acudido al Palacio Real, además de Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola.

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Sí se han sumado a la línea de saludos tres expresidentes, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. Zapatero, imputado recientemente en la causa Plus Ultra que se investiga en la Audiencia Nacional, ha declinado asistir y tampoco acudirá el lunes al Congreso, donde el papa pronunciará un discurso ante las Cortes Generales.

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Los presidentes autonómicos se han sumado a la bienvenida al papa prácticamente en pleno. Solo ha faltado el lehendakari, quien tiene previsto estar el día 11 en Las Palmas de Gran Canaria, cuando el pontífice llegue a las islas en la última etapa de su primer viaje a España.

Todos de oscuro, respetando el protocolo que marca que solo la reina tiene el "privilegio del blanco", también han saludado al papa, a los reyes y a sus hijas las presidentas del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo.

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Tras ellos, representantes de las cámaras de comercio y de los agentes sociales, como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, o el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. No estaba en palacio el líder de CC.OO., Unai Sordo.

Había más invitados, hasta casi 250, entre ellos un centenar de representantes del cuerpo diplomático acreditado en Madrid que han esperado en el Salón de Columnas del Palacio, el lugar elegido para que el papa pronunciara su primer discurso en España, tras las palabras del re