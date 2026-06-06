El papa León XIV ha escuchado varios testimonios en el centro CEDIA 24 Horas de Cáritas que le han emocionado

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice abandona el CEDIA de Cáritas

Compartir







Niurka tiene 33 años y es abogada. Llegó desde Cuba el pasado verano casi sin ahorros y aquí, en España, descubrió que estaba embarazada de mellizos. El 19 de marzo nacieron Ares Ezequiel y Atenea. Ambos recibieron el bautismo el día de San Isidro. Hoy, Niurka ha podido contar su historia frente al papa León XIV.

"Llegué a Madrid sola, embarazada de mellizos. Tuve mucho miedo y angustia porque no sabía cómo iba a ser mi vida. Pero la Iglesia nos acogió y en el Hogar Santa Bárbara encontré una familia religiosa, voluntarias, y educadoras que nos han acompañado desde entonces", explica la joven.

La joven le ha regalado al pontífice unos lazos con un significado especial: "Estos lazos llevan sus nombres. Representan sus vidas y cómo han salido adelante gracias al cuidado de otras personas y de la Iglesia. Gracias padre por ayudarnos a construir un mundo de fe y esperanza para nuestros niños". Después de su testimonio, el papa León XIV se ha acercado a la joven para coger los lazos y le da la bendición a sus mellizos.

La historia de Khadry, un migrante africano: "Me sentía solo, había dejado todo atrás y no sabía ni por dónde empezar"

Khadry, un migrante africano, ha contado cómo se sintió tras llegar a España junto en mitad de la pandemia. En medio de su relato, Khadry se ha emocionado y ha recibido un gran aplauso para que pudiese continuar su relato: "Me sentía solo, había dejado todo atrás y no sabía ni por dónde empezar, pero encontré a personas que me acogieron, me miraron con respeto y me hicieron sentir que mi vida importaba. Santo padre, gracias por acercarse a las personas migrantes".

Khadry le ha entregado una réplica de su tarjeta de residencia y le ha asegurado que quiere "acompañar" a personas que han llegado en una situación similar a la suya.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Gracias, Madrid, por esta bienvenida", ha afirmado León XIV

El papa León XIV ha comenzado su visita a Madrid en el centro CEDIA 24 Horas de Cáritas, en el barrio de Lucero. El pontífice se ha mostrado "muy contento" de estar entre todos "como un madrileño más". "Gracias, Madrid, por esta bienvenida, que me hace sentir parte de una gran y maravillosa familia en la que, como en todas las familias, ocurren milagros de amor. En particular en esta casa, donde nadie se queda solo", ha aseverado el Papa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"La alegría y el dolor de cada uno son la alegría y el dolor de todos y, al escucharnos mutuamente, afrontamos juntos los retos, sin ignorar la complejidad de las situaciones y, al mismo tiempo, sin dejar de lado las exigencias de la caridad y la justicia", ha recalcado durante su discurso.