El papa ha recorrido las calles en Madrid entre aplausos, saludos y cánticos de '¡Viva el Papa!'

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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MadridEl papa ha iniciado cerca de las 13.40 horas de este 6 de junio su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, acompañado en aplausos, saludos y cánticos de '¡Viva el Papa!' y 'Alza la mirada', lema oficial de la visita a España, que ha comenzado con la recepción oficial celebrada en el Palacio Real con autoridades del Estado y representantes del cuerpo diplomático.

Este primer trayecto ha partido del Palacio Real y ha recorrido la Plaza de España, calle de la Princesa, El Corte Inglés de Princesa, bulevares de Madrid y Plaza de Colón. En los alrededores de la Audiencia Nacional, el Papa ha abandonado el papamóvil para continuar el trayecto en un vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica, donde se aloja durante su estancia en Madrid.

Su segundo recorrido en el papamóvil

En esta jornada también está previsto un segundo recorrido en papamóvil tras la visita del Pontífice al centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesanas de Madrid, ubicado en el barrio de Lucero, en el distrito de Carabanchel (18 horas) para su traslado hasta la Plaza de Lima, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el primer acto multitudinario de su visita.

En concreto, el Pontífice se desplazará en el papamóvil desde la calle Vitruvio, en Chamartín, hasta la Plaza de Lima a través del Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de la capital, lo que facilitará ver al Papa desde la calle. El recorrido está previsto para las 20.30 horas, según indicó la Archidiócesis de Madrid.

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León XIV apela a dejar de lado la polarización y la división: "Es el encuentro lo que genera prosperidad"

El Papa León XIV ha apelado a dejar de lado la polarización y la división apostando por el diálogo y el encuentro ya que esto es lo que, tal y como demuestra la historia de España, "genera estabilidad y prosperidad".

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