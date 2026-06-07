La Policía ha tenido que cerrar los accesos al Paseo de la Castellana tanto por el este como por el oeste para la misa

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice ya descansa en la Nunciatura tras la masiva misa en Cibeles

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Los sistemas antidrones de la Unidad Aérea de la Policía Nacional son los encargados de garantizar la seguridad de miles de personas que se encuentran hoy en Cibeles para ver al papa León XIV. El pontífice ha presidido este domingo la procesión del Corpus Christi en las calles aledañas a la Plaza de Cibeles ante más de millón de fieles. Tras la comunión, se ha colocado la hostia consagrada en la custodia, se ha puesto en el centro del altar y el Pontífice ha inciensado el Santísimo Sacramento.

El Papa -que ha llevado un diseño único realizado por una empresa de Zaragoza- ha sido el encargado de portar la custodia con un peso inferior a dos kilogramos, y bajo un palio que sujetaban seis jóvenes. En el recorrido ha estado acompañando por fieles, presbíteros, por todos los cardenales, arzobispos y obispos españoles, y niños que han recibido este año la Primera Comunión, además de autoridades civiles y militares.

Se prohíbe el vuelo particular de los drones durante estos días

La Policía ha tenido que cerrar los accesos al Paseo de la Castellana tanto por el este como por el oeste para la celebración de la misa que ha comenzado en torno a las 10:10 horas. En el altar, presidido por un Cristo de grandes dimensiones --una réplica del Cristo de las hermanas de Belén--, se encontraban 200 personas entre celebrantes y acompañantes en el presbiterio. Bajo el escenario, se ubicaba el anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes, que ascendían a unas 5.000 personas sentadas en sillas en torno a la fuente de La Cibeles.

Con la llegada del papa León XIV a España, el Ministerio del Interior ha intensificado la prohibición del vuelo particular de drones. La Guardia Civil ha desplegado también unidades Pegaso de control e inhibición de drones con el fin de garantizar tanto la seguridad del pontífice como de los asistentes que acuden a los actos oficiales.

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Drones, helicópteros y un avión de la Unidad Aérea vigilan la seguridad de Madrid

La Policía Nacional utiliza drones, helicópteros y un avión de su Unidad Aérea para controlar la seguridad de la capital. Así, una Unidad de Subsuelo revisa todo bajo tierra para garantizar que no hay explosivos u otras amenazas subterráneas y en tierra los agentes se mueven armados con llamativas escopetas. No disparan munición de plomo o acero sino ondas. Son los fusiles antidron adquiridos en licitaciones de 2025 para renovar el arsenal de armas de inhibición, según 'El Periódico'.

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El Ejército del Aire y del Espacio, con el fin de "proporcionar una cobertura robusta", ha reforzado el Mando Operativo Aéreo (MOA). Para ello, ha activado tres grupos de vigilancia en las tres principales bases aéreas españolas: el Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC), en la base de Torrejón; el Grupo Norte de Mando y Control (GRUNOMAC), en la base de Zaragoza; y el Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON) en el aeródromo militar grancanario de Gando. Además, está alertado un grupo de especialistas del GRUMOCA, la unidad que se encarga de activar la respuesta aérea rápida