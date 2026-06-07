Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Logo de El papa, en España
Cantantes

Antonio Banderas felicita a Siloé por su actuación antes de la vigilia del papa León XIV: "Estabais sonando que no veas"

Antonio Banderas felicita a Siloé por su actuación antes de la vigilia del papa León XIV en la Plaza de Lima: "Estabais sonando que no veas"
Antonio Banderas felicita a Siloé por su actuación antes de la vigilia. Instagram Siloé
Compartir

El actor Antonio Banderas ha felicitado al grupo Siloé por su actuación de ayer en los actos de la primera jornada de la visita de León XIV a España. La banda participó en la gran vigilia juvenil celebrada en la Plaza de Lima de Madrid, donde medio millón de personas acudieron al encuentro lleno de oración, testimonio y música.

El vocalista Fito Robles ha subido una historia en la cuenta de Instagram del grupo para mostrar el momento tan especial para la banda. "Mirad quién nos está felicitando", dice el artista mientras enfoca al actor.

PUEDE INTERESARTE
Siloé actúa durante la vigilia celebrada en Plaza de Lima
Siloé actúa durante la vigilia celebrada en Plaza de Lima. Europa Press

"Estabais sonando que no veas. A tope": las palabras de Antonio Banderas

Antonio Banderas estaba echándose una foto pero no dudó en parar el momento para darle la mano a Fito Robles y asegurarle que su actuación había estado increíble: "Habéis estado muy bien. Os estaba viendo en la televisión y estabais sonando que no veas. A tope".

PUEDE INTERESARTE

Siloé eran conscientes de lo que suponía poder actuar frente a tantas personas en un acto oficial del papa León XIV. Hace unos días, la banda destazó que era "un regalazo" poder participar.

Siloé, uno de los grupos invitados para actuar en la vigilia
Siloé, uno de los grupos invitados para actuar en la vigilia. Europa Press

Los artistas que actuarán el lunes y el martes

El lunes 8 de junio también habrá lugar para la música durante el acto de León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu, cuando actuarán los cantantes Daniel Diges, Diana Navarro, Íñigo Quintero, El Pulpo Hakuna o La voz del desierto; músicos como Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López, la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines.

El martes 9 de junio -que es el último día en el que León XIV estará en Madrid antes de ir a Barcelona- el pontífice protagonizará un encuentro con los voluntarios en Ifema. Ahí, actuarán los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas.

Temas