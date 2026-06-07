El papa León XIV recibirá este lunes en Nunciatura a víctimas de abusos en la Iglesia

El papa León XIV tendrá un encuentro de carácter privado con víctimas de abusos de la Iglesia

La visita del papa León XIV a España, en directo: sigue, minuto a minuto, la visita del pontífice a Madrid

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León XIV se reunirá este lunes 8 de junio en Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia en un encuentro de carácter privado, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del mismo. Dada la apretada agenda del Pontífice durante esta visita, el encuentro de carácter privado se podría agendar a primera hora de la tarde del lunes, tras la comida con los obispos españoles en Nunciatura y antes de su salida al acto de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena.

La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión, que el Vaticano confirmó el pasado viernes y de la que, según dijo, se proporcionará "más información" después del encuentro "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida". El propio León XIV hizo referencia este sábado a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión que le ha trasladado desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "Sigue siendo una herida abierta", aseguró al respecto.

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En este sentido, también señaló que se reunirá con algunas víctimas -pero "no todas" como precisó- durante su primer viaje apostólico a España, al tiempo que reiteró su "compromiso" y el de toda la Iglesia para luchar contra esta lacra. Además, durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real de Madrid, el Rey Felipe VI se refirió por primera vez al "dolor" causado por los abusos en el seno de la Iglesia y alabó la "firmeza" del Pontífice para acabar con esta lacra.

Una plataforma contra la pederastia pide al papa que actúe ante la inacción de los obispos

El Frente Cívico contra la Pederastia en Canarias ha hecho pública una carta al papa León XIV con motivo de su próxima visita a las islas, en la que le pide que actúe de manera directa e inmediata contra la inacción y silencio que atribuye a los obispos españoles frente a los abusos sexuales a menores en la Iglesia. El coordinador del colectivo, Abel Román, ha enmarcado esta misiva en la defensa de los 14.994 sacerdotes españoles que realizan una labor "extraordinaria" y que se sienten avergonzados ante la inacción de los obispos.

La plataforma ha acusado a la cúpula eclesiástica de no dar ejemplo y ha criticado que, ante las denuncias de los feligreses afectados, los responsables optan por ignorar los casos o trasladar a los curas implicados a otros lugares. Según la entidad ciudadana, esta práctica favorece que el agresor continúe delinquiendo en su nueva parroquia y agrava el sufrimiento de las víctimas, que perdura durante toda su vida.

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El Frente Cívico reconoce que la pederastia en el entorno de la Iglesia representa un porcentaje menor frente al 80 % que se concentra en el ámbito familiar, pero ha advertido sobre el "mayúsculo" escándalo social y moral que implican estos delitos. El colectivo asegura que el miedo a afrontar las responsabilidades civiles subsidiarias y las compensaciones económicas es la principal motivación que impide a los obispos atacar este drama humano con "sinceridad y responsabilidad".