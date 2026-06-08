En una audiencia en la Nunciatura, el líder del PP le traslada que el humanismo cristiano es uno de los pilares del proyecto del PP

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice, desde la Catedral de la Almudena: "En nuestra sociedad siguen existiendo murallas que aíslan"

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este lunes una audiencia con el Papa León XIV en la Nunciatura Apostólica, un encuentro en el que ha reivindicado las raíces cristianas de España y ha defendido que el humanismo cristiano constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto político de su formación.

Durante la reunión, Feijóo entregó al Pontífice una camiseta firmada por Rafa Nadal y un ejemplar del libro "España Sagrada: Tomo XX", dedicado a la historia de Santiago de Compostela.

Feijóo reivindica las raíces cristianas de España

Tras el encuentro, el presidente del PP agradeció al Papa que hubiera reservado un espacio para reunirse con representantes del que definió como "el primer partido de España".

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Feijóo destacó que León XIV ha recordado que "una sociedad verdaderamente libre no se construye contra sus raíces, sino desde ellas", una reflexión que, a su juicio, resulta especialmente relevante para España y Europa.

"España, como el resto de Europa, no se entiende sin sus raíces cristianas", afirmó el líder popular, quien insistió en que el PP seguirá teniendo en el humanismo cristiano uno de los fundamentos de su acción política. Según fuentes del Partido Popular, Feijóo trasladó al Pontífice que la defensa de la dignidad humana, la vida, la familia y la libertad constituyen principios irrenunciables para su formación.

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Asimismo, destacó que estos valores no son elementos coyunturales dentro del proyecto político del PP, sino principios básicos que han inspirado históricamente la actuación del partido. Durante la audiencia, Feijóo definió al Papa León XIV como un auténtico "faro moral" en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los desafíos sociales y políticos.

El líder popular agradeció además la visita del Pontífice a España y destacó la respuesta que han tenido los actos organizados durante estos días, que calificó como histórica.

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Una camiseta firmada por Rafa Nadal

Uno de los momentos más llamativos del encuentro fue la entrega al Papa de una camiseta firmada por Rafa Nadal, aprovechando la conocida afición de León XIV por el tenis.

Según el PP, Feijóo eligió este obsequio por considerar al deportista mallorquín un referente de "la España que nunca se rinde ante la adversidad". Junto a la camiseta, también le regaló el libro "España Sagrada: Tomo XX", dedicado a la historia compostelana y al legado de Santiago de Compostela, ciudad donde se encuentra la tumba del Apóstol Santiago. Feijóo también aprovechó la reunión para agradecer al Papa las referencias realizadas durante su discurso en el Congreso a la contribución histórica de España al pensamiento universal.

En concreto, destacó la mención realizada por León XIV a la Escuela de Salamanca, a la que atribuyó una aportación fundamental en el desarrollo de ideas relacionadas con la limitación del poder político y la defensa de los derechos individuales. "Ha sido emocionante recordar por boca del Papa la aportación de la Escuela de Salamanca al pensamiento universal", señaló el líder del PP.

Tras el discurso del Papa en el Congreso

La audiencia tuvo lugar apenas unas horas después de la intervención de León XIV en el Congreso de los Diputados, donde el Pontífice hizo un llamamiento al respeto institucional, criticó la descalificación permanente del adversario político y defendió una adecuada delimitación del poder público.

El Papa también pidió a los representantes políticos "desarmar el lenguaje" y recordó que la firmeza en las convicciones no debe confundirse con el desprecio hacia quienes piensan diferente. Tras escuchar su intervención, Feijóo aseguró compartir "de la A a la Z" el contenido de un discurso que calificó de histórico, destacando especialmente sus referencias al fortalecimiento de las instituciones y a la necesidad de recuperar el respeto por las convicciones democráticas.

Antes de reunirse con el líder del PP, León XIV mantuvo encuentros con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de su visita institucional a España.