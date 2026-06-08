Claudia Barraso 08 JUN 2026 - 18:38h.

La reina emérita ha asistido junto a sus hijas, las infantas Elena y Cristina y sus tres nietos: Victoria Federica, Pablo y Miguel Urdangarin

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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La reina Sofía ha salido de la la Nunciatura Apostólica de Madrid a las 17:40 horas tras reunirse con el Papa, que ha almorzado con los obispos en el edificio y ha mantenido otros encuentros a lo largo de las últimas horas. La reina emérita ha ido acompañada de sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina y tres de sus nietos: Victoria Federica, Pablo y Miguel Urdangarin.

Doña Sofía se ha desplazado en un coche con la ventanilla bajada y ha saludado a la prensa y los curiosos que esperaban la salida del Pontífice desde fuera del perímetro de seguridad, al otro lado de la calle. Los cinco miembros de la Casa Real también asistieron a la multitudinaria misa que celebró el papa en la plaza de Cibeles el domingo.

Este lunes, el Pontífice se ha convertido en el primer papa en pronunciar un discurso en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, se ha reunido con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), donde ha realizado un saludo.

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Así ha sido su almuerzo con los obispos en Nunciatura

En la Nunciatura, ha almorzado con los prelados en un encuentro que ha durado alrededor de cuatro horas y al que los obispos han llegado y han salido en autobús. Además, el Pontífice también ha mantenido un encuentro privado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También se ha reunido con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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Desde la Nunciatura, el Pontífice se ha desplazado esta tarde para asistir a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, situada junto al Palacio Real, a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol, por donde pasará en papamóvil y será saludado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde la puerta de la Real Casa de Correos.

La agenda de este lunes finalizará con un encuentro multitudinario a las 19:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el Paseo de la Castellana.