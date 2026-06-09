La artista ya había confesado días antes que esta invitación había supuesto un auténtico regalo para ella

Al minuto | La visita del papa León XIV a España, en directo

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La actuación de este martes, 9 de junio, ha sido, sin duda, una de esas citas que Soraya Arnelas guardará para siempre. La cantante extremeña ha vivido uno de los momentos más especiales de su carrera al actuar ante el papa León XIV durante el encuentro que el pontífice ha mantenido con miles de voluntarios en IFEMA Madrid, en el acto que ha puesto el broche final a su histórica visita a la capital española.

La artista ya había confesado días antes que aquella invitación había supuesto un auténtico regalo para ella y para toda su familia. Y para ello, el escenario elegido para este encuentro ha sido el pabellón 3 de IFEMA, donde cerca de 12.000 voluntarios han participado en una jornada concebida como un homenaje a quienes han trabajado durante semanas para hacer posible la visita del papa a España.

El ambiente, además de festivo, ha sido emotivo, marcado por los agradecimientos y por la cercanía de León XIV con todos los asistentes. Durante su llegada, el pontífice ha recorrido el recinto saludando a los voluntarios, que han respondido con aplausos, vítores y una emoción evidente. En ese momento tan especial, la música se ha convertido en el gran hilo conductor de la mañana.

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La emoción de Soraya Arnelas

Para Soraya no ha sido un concierto más. Desde que se anunció su participación, la cantante había manifestado lo importante que era para ella formar parte de un acontecimiento de estas características. E incluso antes de subir al escenario, esa emoción ha terminado aflorando de manera natural.

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Visiblemente conmovida antes y después de su intervención, la artista no ha podido evitar que las lágrimas aparecieran mientras contemplaba el ambiente que se respiraba en el recinto y la respuesta del público.

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Tal y como ha mostrado, la emoción de cantar ante el máximo representante de la Iglesia católica, unida al simbolismo del encuentro y a la presencia de miles de voluntarios, ha acabado convirtiendo la actuación en una experiencia muy personal para la intérprete, que ha cantado el tema 'Qué bonito'.

La actuación de Pablo López

Junto a Soraya, otro de los nombres propios del encuentro ha sido el de Pablo López.

El artista malagueño ha protagonizado una de las actuaciones más esperadas de la mañana con dos de sus composiciones más conocidas, 'El mejor momento' y 'El niño del espacio', sentado al piano y fiel a su estilo.

La presencia de ambos ha puesto el punto final al paso de León XIV por Madrid antes de continuar su viaje por España. Durante cuatro días, la visita papal ha estado acompañada por numerosos artistas españoles en distintos escenarios de la capital.