Carlos Plá Valencia, 11 JUN 2026 - 08:00h.

Laura trabajó día y noche con Monseñor Robert Prevost tras una DANA en Perú, similar a la de Valencia, donde murieron decenas de personas: "Comíamos en el camino, atún, galletas y agua"

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice llega a Ifema para su encuentro con voluntarios religiosos

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Laura Baca, peruana afincada en Valencia desde 2022, conoce muy bien al papa León XIV, con el que colaboró de 2015 a 2018 en Cáritas Chiclayo, la diócesis peruana de la que fue obispo. Allí tuvo un trato muy cercano con Monseñor Robert Prevost. “El trato siempre ha sido muy cercano, muy directo, siempre con respeto. Siempre ha sido un trato horizontal, con mucho respeto, pero sobre todo con empatía, con una sonrisa y con escucha activa. Porque, claro, tú ibas, hablabas con él, personas de distintos gremios, y él siempre ponía paños fríos a las situaciones cuando empezaban a ponerse un poco más complicadas. Siempre escuchaba, tenía palabras precisas y era muy resolutivo”.

En la diócesis de Chiclayo, Laura, que llevaba la parte de comunicación e imagen institucional además de coordinar algunos proyectos humanitarios, fue testigo de que una de las prioridades del actual Papa eran los más necesitados: “siempre tenía como prioridad ayudar a los más desfavorecidos y lo hacía siempre desde el cariño, desde el amor y nunca quería cámaras que mostrasen la labor que estaba realizando”.

Entre los acontecimientos Laura recuerda las inundaciones que vivieron, similares a las de la DANA en Valencia, en la que hubo muchas pérdidas, no solo materiales, sino también muchísimas pérdidas humanas. “Fue allí donde trabajamos día y noche. Comíamos en el camino, atún, galletas y agua solamente. Pero fue una experiencia muy bonita compartida con él, porque íbamos con él, llevando las donaciones, él se bajaba con la gorra y entregábamos los billetes. Una experiencia extraordinaria”. También recuerda que Cáritas necesitaba una camioneta porque la que tenían para hacer los repartos y los desplazamientos estaba vieja pero no tenían presupuesto. Sin embargo, el obispado sí tenía para comprar una para los desplazamientos del obispo y Monseñor Prevost compró una, se la dio a Cáritas y él se quedó con la antigua. “Tenía muchos gestos en los que se veía su sencillez”, destaca.

En su labor con Cáritas también trabajaron con personas migrantes, un tema que siempre preocupó al entonces obispo de Chiclayo y que movilizó a “entidades públicas, sociales y privadas”. Laura, que migró a España y que ha sufrido en primera persona las consecuencias de esta realidad, celebra las palabras de León XIV en España frente a esta realidad.

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Laura recuerda algunos momentos entrañables con él como las celebraciones de su cumpleaños o algunos momentos más distendidos como la Navidad, “en los que siempre tenía detalles” . Como ella explica era muy puntual, incluso a veces llegaba antes de lo previsto y que una vez allí saludaba a todos y se preocupaba en saber cómo estaban. También destaca que era una persona con mucha actividad y que estaba siempre recorriendo las distintas zonas de la diócesis para encontrarse con los feligreses.

Otro aspecto que recuerda del actual Papa era su serenidad y asegura que en la toma de decisiones, muchas de ellas de tipo económico, decía que “siempre hay una solución para todo, que había que pensar con la cabeza fría y mantener la calma”.

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Elección del Papa

El 8 de mayo de 2025, tras la fumata blanca, fue anunciado que el cardenal Robert Prevost sería el nuevo papa bajo el nombre de León XIV. Laura recuerda, con emoción y lágrimas, ese momento: “Justo en ese momento pasaba un momento de mi vida con la fe resquebrajada y en el que le pedía una señal a Dios. Cuando lo vi no lo podía creer, cuando lo vi salir con esa carita, con esa humildad y con esa sencillez. Cuando recordó a su diócesis de Chiclayo mi corazón en ese momento se me salía”, cuenta.

Visita a España

Laura, que actualmente colabora con la Cáritas parroquial de Santa Teresa Jornet de Valencia y con la entidad de ayuda a los migrantes Accem, ha acudido al encuentro del Papa en Madrid con su bandera de Perú y el logo de Cáritas Chiclayo. "Sigue definitivamente en mi corazón. Parte de lo que soy ahora tiene mucho que ver con la formación que recibí en Caritas y de la labor que vi. Para mi ha sido un padre que me ha enseñó mucho. Yo sigo trabajando con personas refugiadas, personas sin hogar, personas migrantes y quiero decirle a él y al mundo que estamos aquí siempre para poder darle la mano al que la necesite y dar voz al que no pueda hablar”.