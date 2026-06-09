Asun Chamoso 09 JUN 2026 - 10:00h.

Los seminaristas catalanes acompañarán al Papa en la Catedral, el Estadio Olímpico y la Sagrada Familia

Todo sobre la visita del papa León XIV a España

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BarcelonaEn verano, en el pueblo, a los siete años, Diego Navarro empezó de monaguillo "gracias a mi abuela". Continuó año tras año y "en la ESO me planteo una posible vocación. Lo tengo más o menos claro. Es una vocación temprana. Poco a poco se fue desarrollando viendo cómo los sacerdotes atienden a las personas y les llevan el mensaje de vida que es Jesucristo. Empecé Bachillerato con la idea, si Dios quiere, de entrar en el seminario. Y aquí estoy". A sus 19 años, está en el primer curso. Diego es uno de los 57 seminaristas catalanes, más seis formadores, que asistirán a los encuentros previstos con León XIV: "Con muchísima ilusión y alegría. No cada día se ve al Papa, y menos que venga", afirma el joven de la diócesis de Tarragona.

Como seminaristas se encontrarán con el pontífice en tres momentos de su visita a Barcelona: en el rezo en la Catedral de Barcelona, en la vigilia de oración del Estadio Olímpico y también en la misa y bendición de la torre de Jesucristo en la Sagrada Familia. "Para el Santo Padre encontrarse con ellos, que son los futuros sacerdotes, es muy importante. Es como la cantera y la esperanza de la Iglesia. Somos como una familia especial del Papa", destaca Ignasi Fuster, formador del Seminario Mayor Interdiocesano de Cataluña (SIM).

En el corazón de la diócesis de Barcelona, en la Catedral, es donde le darán la bienvenida. "Será un gesto bonito cuando estemos esperando a León XIV y pase por el pasillo central en el que nosotros estaremos a ambos lados. Le indicarán 'aquí tiene a los seminaristas de Cataluña". Habrá el rezo de una oración y "parece ser que nos haremos una fotografía como de familia en las escalinatas del sepulcro de Santa Eulalia. Será una imagen que siempre quedará. Nos sentimos unos privilegiados". Será el momento más privado. "Me parece que no será posible hablar con él ni darle la mano al ser tantos. El hecho de verle y estar cerca de él y escucharle nos llena de gozo. Todos los seminaristas están muy ilusionados por esta oportunidad". Y así lo confirma Diego: "Con la foto y estar tan cerca y con nuestros compañeros, más que contento".

Una visita que fue acogida por los seminaristas "con aplausos de alegría y enseguida preguntaron si sería posible darle la mano cada uno personalmente", recuerda Fuster. Un encuentro que acogen "con ilusión y entusiasmo. Para nosotros, es el padre de esta gran familia espiritual que es la Iglesia. Es una figura espiritual. Nos confirma en la fe en nuestro camino y nuestra vocación".

Mensaje de futuro

Esperan con expectación las palabras de León XIV porque "nos marca el futuro y una directriz, que seguro nos ayudará. Juega el Papa y Dios porque el Señor está con él y le inspirará las palabras que nos puedan ayudar", señala el formador. Y añade: "Tiene una gran preocupación social por la situación del mundo, por el hombre de hoy y su felicidad. Se está dando cuenta de que estamos viviendo una revolución postindustrial, tecnológica y digital como las redes sociales o la Inteligencia Artificial, que están influenciando al ser humano y sus relaciones. Lo veo un Papa muy humanista, preocupado por el hombre, por el futuro de la Humanidad y la paz. Está haciendo una llamada a una paz desarmada y desarmante".

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Por su parte, Diego cree que vendrá a comunicar un mensaje de esperanza y confía en que "nos anime a alzar la mirada a Jesucristo y amarle. Espero que sea un encuentro en el que nos invite a mirar a Jesús y a la Cruz. La torre que bendecirá en la Sagrada Familia culmina en la cruz".

En febrero, en el Vaticano, León XIV ya celebró un encuentro con seminaristas. "Nos insistió en que ante los problemas del mundo, tengamos confianza en Dios. Nos pidió que seamos personas muy auténticas, muy del Evangelio, que la gente nos vea como personas que viven con alegría para poder dar testimonio de un sentido trascendente de nuestra vida".

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Repunte de vocaciones

Una visita y unos mensajes que pueden invitar a sentir la llamada de Dios: "Esperamos con que la visita del Papa haya jóvenes que se entusiasmen y quieran ofrecer su vida por el Señor y por la Iglesia. Puede mover a que haya vocaciones sacerdotales", confía Ignasi Fuster, quien apunta que hay, precisamente, un aumento. "En los momentos difíciles que vivimos están entrando jóvenes con vocaciones muy auténticas. Algunos provienen del mundo profesional y universitario. Son personas maduras que deciden entrar en el seminario. Es signo de autenticidad. Estamos notando un repunte. Las vocaciones están creciendo poco a poco. No es un momento de crisis sino todo lo contrario. En Barcelona tenemos cinco posibles jóvenes que están llamando a la puerta del seminario para empezar el curso que viene", subraya Fuster.