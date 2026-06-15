El joven de 29 años, que ha apelado la sentencia, ha escuchado su condena a través de una videoconferencia mientras permanecía en prisión

El motivo de peso por el que Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, no ha acudido al tribunal a conocer su sentencia

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Marius Borg ha sido condenado este lunes, 15 de junio, por el Tribunal del Distrito de Oslo a cuatro años de prisión por 34 de los 40 puntos de la acusación, entre ellos, dos casos de violación y otro por maltrato a una de sus exnovias, Nora Haukland. La lectura de la sentencia ha estado marcada por la ausencia del hijo de la princesa Mette-Marit en la sala.

El joven de 29 años, que ha apelado la sentencia, ha escuchado su condena a través de una videoconferencia mientras permanecía en prisión tras haber sido ingresado en un hospital hace escasos días por problemas de salud. Sin embargo, quien sí se ha personado ha sido una de las denunciantes.

La reacción de las denunciantes

Tal y como han trasladado varios medios noruegos como 'VG' o 'Se og Hør', las reacciones de las víctimas no han pasado desapercibidas. Una de ellas, la que estaba presente, ha roto a llorar mientras escuchaba la resolución judicial. Se trata de la mujer de Oslo que denunció por primera vez haber sido violada durante un acto sexual distinto al coito ocurrido en marzo de 2024, una de las acusaciones más graves que pesaban sobre Borg.

"Para ella ha sido importante seguir el caso desde dentro y participar en su propio juicio, con las consecuencias que ello pueda acarrear. Creo que fue muy duro para ella hacerlo hoy", ha declarado su abogada, Hege Salomon.

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Y es que, mientras el juez leía el fallo, la joven se ha mostrado muy afectada: "Se sentó y sollozó desconsoladamente, y tuvo que secarse las lágrimas de las mejillas varias veces", narra la prensa noruega.

La abogada, por su parte, ha añadido: "No sabíamos cuál sería el veredicto. Y, obviamente, fue muy duro para ella estar allí en la sala del tribunal y recibirlo. Pero, como es lógico, está contenta con el resultado".

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En cuanto a la mujer que le acusó de violación en un hotel de Oslo en noviembre de 2024 y por cuyo delito Borg ha sido absuelto, no parece haberse quedado satisfecha con el resultado, tal y como ha explicado su abogado. "Está decepcionada", ha indicado.

Por otro lado, el letrado que defiende a Haukland ha señalado que ella se siente "aliviada" y que "el caso ha supuesto una enorme carga para todos los implicados, con pruebas muy extensas, y ella espera que el veredicto ponga fin definitivamente a este caso".

El equipo legal de la joven violada en Skaugum ha recalcado que el caso ha supuesto "una enorme ruptura de la confianza por parte de Høiby", y que "el tribunal ha hecho un buen y minucioso análisis". "Ella espera que se haya puesto el punto final y que Marius reciba la ayuda que necesita para que esto no ocurra con otras".

La escueta respuesta de la Casa Real noruega

Por el momento, la Casa Real noruega no ha emitido un comunicado al respecto. Sin embargo, en un correo electrónico enviado a 'VG', el Palacio ha escrito que no tiene comentarios sobre el resultado del caso.

"El caso ha sido tramitado por el tribunal y la Casa Real no tiene comentarios sobre el resultado", señala.

La condena

El joven estaba acusado de cuatro violaciones a otras mujeres, seis casos de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

En este sentido, el tribunal ha considerado probadas dos violaciones: una ocurrida en diciembre de 2018 en el sótano de la residencia de los príncipes en Skaugum donde él joven vivía; y otra, en una fiesta en Oslo en marzo de 2024. En ambos, las dos jóvenes dormían mientras ocurrieron los actos y no podían presentar resistencia.

También ha sido condenado a una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas -unos 58.000 euros- a cuatro víctimas.

En los otros dos, ocurridos en octubre de 2023 y noviembre de 2024, el tribunal ha determinado que existía una duda razonable debido a las incongruencias en los testimonios y a que las imágenes, grabadas con el teléfono de Høiby, no eran concluyentes.