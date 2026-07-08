Un tren de la línea Madrid-Santiago ha sufrido una incidencia en O Irixo, en Ourense, y ha provocado más retrasos

Varios pasajeros se han mostrado indignados en las redes sociales tras sufrir la avería de este tren: "Más de una hora al sol"

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OurenseUn tren Avlo que cubre la línea entre Madrid-Chamartín y Santiago de Compostela ha sufrido una incidencia en O Irixo (Ourense), al quedar enganchado en pantógrafo a la catenaria, lo que provoca retrasos en otros servicios.

Según han informado fuentes de Adif, la incidencia ha tenido lugar a las 10.35 horas, momento desde el que los pasajeros han permanecido a bordo del convoy, a la espera de que pudiesen hacer trasbordo a otro tren que los llevase al destino.

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La indignación de los pasajeros a bordo del tren averiado

El fallo, según han indicado estas fuentes, provoca retrasos en la línea de altas prestaciones entre Ourense y Santiago, toda vez que el tren averiado ocupa una vía y el resto de convoyes son desviados por la otra.

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Según el testimonio de varios pasajeros, tras producirse esta avería los coches del tren se han quedado sin aire acondicionado. "Más de 1 hora al sol, sin aire, sin personal, sin cafetería, sin información. Solo nos han dicho hace 1h que falla la catenaria. Esto no puede ser", denunciaba en sus redes sociales Laura Seara Sobrado.

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La abogada ha estado informando en todo momento de la situación a bordo del tren y ha recomendado a todos los afectados por esta avería y por estos retrasos que se quedasen en las estaciones o en trenes con aire: "Porque no había aire y el calor ha sido serio. Acaba de llegar otro tren a recogernos ahora".

Por su parte, Ana Vázquez Blanco, diputada del PP, también ha querido trasmitir a través de sus redes sociales cuál es la situación que están viviendo los pasajeros afectados.

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Con varias imágenes de las estaciones llenas de pasajeros, la diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha denunciado la situación que ha afectado a cientos de viajeros: "Los trenes, todos parados en Ourense, sin poder circular, con un caos en la estación y recomendando a la gente que se quede dentro de los trenes por el calor que hace. Acabamos de llegar de Madrid y toda la gente que tiene que ir hacia Santiago, Vigo y Coruña no le han dado previsiones. Solo informando un fallo en la Catenaria".