Personas desaparecidas: la Policía Nacional desmiente el bulo de que hay que esperar 24 horas para denunciar

La denuncia puede presentarla cualquier persona que detecte la desaparición, no solo un familiar directo, desmontando así otro mito que retrasa la intervención policial

"No esperes 24 horas para denunciar": las claves de la Ertzaintza sobre cómo actuar ante una desaparición

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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 25.086 denuncias de desapariciones en España en 2025, un 5% menos que un año antes, y se esclarecieron el 90,7% de los casos, según el informe anual de personas desaparecidas del Ministerio del Interior. El total de denuncias correspondió a 16.024 personas, lo que supone un descenso del 1,1% respecto al año anterior, y más del 54% se resolvieron en los primeros tres días, de acuerdo a los datos oficiales. Para ayudar a la resolución de estos casos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado insisten a través de las redes sociales sobre la necesidad de denunciar una desaparición desde el momento en el que se tiene conciencia de ella y rechazan bulos como que es necesario esperar 24 horas para acudir a una comisaría.

El tiempo es un factor decisivo

Tanto la Policía Nacional como la Ertzaintza insisten en que el tiempo es un factor decisivo y que algunos mitos siguen dificultando las primeras horas de búsqueda. Las fuerzas de seguridad coinciden en que no es necesario esperar 24 horas para denunciar.

Se trata de uno de los bulos más extendidos y contra el que la Policía Nacional insiste cada cierto tiempo, ya que la denuncia debe interponerse en cuanto se detecte la ausencia, y para eso basta con comprobar que el retraso o la falta de contacto es completamente inusual para esa persona. Si tras llamar a su teléfono, contactar con familiares o acudir a su domicilio persiste la preocupación, es el momento de activar el protocolo policial.

Otro elemento a tener en cuenta es que la denuncia puede presentarla cualquier persona que detecte la desaparición, no solo un familiar directo, desmontando así otro mito que retrasa la intervención policial.

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Antes de acudir a la Policía, se recomienda realizar una búsqueda rápida en el entorno inmediato, ya sea en el domicilio, lugares habituales y zonas donde pudiera haberse desorientado o sufrido una caída. Esta primera comprobación permite descartar emergencias domésticas y aporta información útil para los agentes. Una vez en dependencias policiales, es fundamental facilitar todos los datos posibles: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, descripción física, vestimenta, enfermedades crónicas, tratamientos, discapacidades y si necesita medicación urgente. La fotografía reciente es un elemento clave que agiliza la difusión de la alerta.

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Aplicación AlertCops

La Policía Nacional destaca además el uso de la función Guardián de la aplicación AlertCops, una herramienta que permite compartir la ubicación en tiempo real con un contacto de confianza. Pensada para personas mayores, menores que se desplazan solos, mujeres en riesgo o personas con discapacidad, esta funcionalidad ofrece seguimiento continuo sin necesidad de interacción por parte del usuario y añade un botón SOS para emergencias. Su objetivo es prevenir desapariciones y facilitar la reacción inmediata en caso de que se produzcan.

También es vital que en la denuncia incluyamos información, aunque pueda parecernos sensible como aficiones, enfermedades, adicciones, amistades o conflictos.

Los investigadores recuerdan que ocultar datos no ayuda a la investigación y puede retrasar la localización. También añaden que, tras la denuncia, se activan comunicaciones internas entre cuerpos policiales y se inician tareas de búsqueda que requieren precisión en los detalles aportados por el entorno del desaparecido.

El Centro Nacional de Desaparecidos complementa estas recomendaciones con pautas específicas para preservar pruebas y garantizar la eficacia de la investigación. Señala que los objetos personales del desaparecido, como un cepillo de dientes, no deben manipularse hasta que los agentes lo indiquen, ya que pueden ser necesarios para análisis posteriores. También recuerda que no existe un plazo fijo para cerrar una investigación: las pesquisas continúan hasta esclarecer los hechos, independientemente del tiempo transcurrido.

En materia de alertas, el Ministerio del Interior dispone de sistemas especializados según el perfil del desaparecido. La Alerta AMBER se activa en casos de secuestro de menores y permite una difusión masiva de información para obtener colaboración ciudadana. El Sistema Alerta Mayor Desaparecido está orientado a personas mayores con deterioro cognitivo o enfermedades neurodegenerativas. Además, en el ámbito europeo, el número 116000 ofrece atención psicológica y legal las 24 horas para casos de niños desaparecidos, gestionado por la Fundación ANAR.