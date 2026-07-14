La mujer ponía la televisión alta y no dejaba dormir a nadie para “fastidiar a los vecinos”

Un juez de Logroño condena a la mujer por el comportamiento agresivo y molesto con sus vecinos

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Un juez de Logroño ha condenado a una mujer por insultar y hacerle la vida imposible a sus vecinos. La acusada, que golpeaba las puertas ajenas, hacía ruidos y tiraba agua al patio común para mojar la ropa de los demás, tendrá que abandonar su piso durante seis meses por su comportamiento.

La mujer, entre otras cosas, ponía la aspiradora antes de que amaneciera con la puerta abierta, arrojaba comida a los pájaros por el balcón afectando a los balcones de los pisos inferiores. Es el día a día que han denunciado los integrantes de una comunidad de propietarios de Logroño que denunciaron ante los juzgados.

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La acusada ha asegurado que padecía problemas emocionales y que se estaba tramitando su traslado a un piso tutelado, según ha publica El Correo, que se ha hecho eco de la curiosa sentencia. La vecina condenada al alejamiento de su comunidad habría relatado en las diferentes Juntas estos pormenores, asegurando que la espera del dictamen de un psiquiatra podía demorar unos tres meses.

La mayoría de los vecinos quería una solución amistosa y decidieron esperar esos tres meses o emprender las acciones legales para que volviera la paz a la comunidad.

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La mujer ponía la televisión alta y no dejaba dormir a nadie para “fastidiar a los vecinos”

Los vecinos volvieron a reunirse en la junta de 2023 y la situación seguía siendo insostenible con la vecina por lo que decidieron adoptar un mecanismo que contempla la Ley de Propiedad Horizontal, para que una comunidad de vecinos pueda defenderse de las actividades molestas provocadas por otro propietario o inquilino.

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Todos los vecinos estaban cansados de los altercados e incidentes de los últimos años, que se agravaron a partir de la pandemia. La sentencia a la que ha tenido acceso El Correo, detalla que los vecinos tuvieron que llamar a la Policía Local porque la acusada tenía la televisión a un volumen que les impedía dormir.

Los agentes acudieron al lugar y certificaron que efectivamente se oía desde la escalera y cuándo le preguntaron la razón esta les dijo que la ponía así para “fastidiar a los vecinos”.

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El Juzgado de Primera Instancia número 5, estimó la demanda y condenó a la molesta vecina a cesar inmediatamente su comportamiento y a no residir en su piso durante seis meses. La mujer recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial, que ha confirmado la sentencia.