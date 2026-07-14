La actriz perdió la vida el pasado 16 de junio a los 35 años, y la última etapa de su vida estuvo marcada por su adicción a las drogas

La turbulenta vida de Daveigh Chase, muerta a los 35 años: de ser la actriz de 'The Ring' a vivir en la calle tras su adicción a las drogas

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La muerte de Daveigh Chase, la actriz que aterrorizó a toda una generación al interpretar a Samara Morgan en 'The Ring', a causa del sida ha revelado ahora el importante patrimonio que amasaba.

Sin duda, ha sido un dato que ha sorprendido a muchos: la actriz dejó una fortuna cercana al medio millón de dólares pese a que, durante sus últimos años de vida, se encontraba viviendo en la calle.

Chase comenzó su carrera siendo apenas una niña y muy pronto se convirtió en uno de los rostros más prometedores de Hollywood. Antes incluso de protagonizar el citado film en 2002, ya había trabajado como actriz de doblaje, prestando su voz a Lilo en la versión original de 'Lilo & Stitch', uno de los grandes éxitos de Disney.

Su interpretación de Samara Morgan la convirtió en un fenómeno internacional. La imagen de la niña de largos cabellos negros saliendo de la televisión permanece, más de dos décadas después, como una de las escenas más recordadas del cine de terror.

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Tras aquel éxito participó en numerosas producciones para cine y televisión, entre ellas la serie 'Big Love', además de distintos proyectos cinematográficos. Sin embargo, con el paso de los años fue alejándose de los focos.

Durante la última década, las noticias relacionadas con Chase dejaron de centrarse en su carrera para hacerlo en sus problemas personales. Diversos medios estadounidenses informaron de varios incidentes con la justicia y de una situación cada vez más complicada. Según esas publicaciones, la actriz atravesó importantes dificultades económicas y personales que terminaron afectando a su estabilidad.

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Con el tiempo, trascendió que había acabado viviendo en la calle, alejada del mundo del espectáculo que la había convertido en una estrella cuando apenas era una adolescente, debido a su adicción a las drogas, lo que acabó provocando su deterioro tanto físico como mental.

Justo por esa realidad ha causado tanta sorpresa la información conocida tras su fallecimiento. Los documentos relacionados con la gestión de su herencia reflejan que Chase poseía un patrimonio valorado en cerca de 500.000 dólares, una cantidad considerable que contrasta de manera radical con las circunstancias en las que transcurrieron sus últimos años.

Ha sido su madre, Cathy Chase, quien ha declarado que la actriz dejó bienes personales por valor de 400.000 dólares, según documentos judiciales obtenidos por 'Page Six'. Ella ha solicitado al tribunal que la designe administradora de la herencia de Daveigh.

De acuerdo a este medio, el paradero exacto del padre de Daveigh, John Schwallier, se desconoce. Cathy cree que "reside en Filipinas con una dirección desconocida", ya que también "posee propiedades" en Las Vegas. Además, la exestrella infantil no tuvo hijos y nunca se casó.